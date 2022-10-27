https://ria.ru/20221027/afganistan-1827075661.html

В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана

В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана - РИА Новости, 27.10.2022

В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана

США и их союзники сейчас тщательно пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Олег... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T04:49

2022-10-27T04:49

2022-10-27T10:49

в мире

олег сыромолотов

афганистан

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США и их союзники сейчас тщательно пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.По его словам, происходит "демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221013/afganistan-1823581744.html

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2022

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в мире, олег сыромолотов, афганистан, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)