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В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана - РИА Новости, 27.10.2022
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В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана
В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана
США и их союзники сейчас тщательно пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Олег... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T04:49
2022-10-27T10:49
в мире
олег сыромолотов
афганистан
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США и их союзники сейчас тщательно пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.По его словам, происходит "демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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в мире, олег сыромолотов, афганистан, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Олег Сыромолотов, Афганистан, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
04:49 27.10.2022 (обновлено: 10:49 27.10.2022)
 
В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана

Сыромолотов: США пытаются дестабилизировать ситуацию на границе Афганистана

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США и их союзники сейчас тщательно пытаются дестабилизировать ситуацию на приграничных с Афганистаном территориях, сообщил РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

"Сейчас Соединенные Штаты и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях", — отметил замглавы МИД России.

По его словам, происходит "демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии".
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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В миреОлег СыромолотовАфганистанРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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