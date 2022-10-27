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Адель заявила о перерыве в карьере ради образования - РИА Новости, 27.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221027/adel-1827111527.html
Адель заявила о перерыве в карьере ради образования
Адель заявила о перерыве в карьере ради образования - РИА Новости, 27.10.2022
Адель заявила о перерыве в карьере ради образования
Британская певица Адель заявила о перерыве в музыкальной карьере ради получения высшего образования в области английской литературы. Об этом сообщил источник... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:23
2022-10-27T11:23
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Британская певица Адель заявила о перерыве в музыкальной карьере ради получения высшего образования в области английской литературы. Об этом сообщил источник DailyMail.По словам артистки, она сожалеет о том, что не поступила в университет сразу после окончания школы. Исполнительница добавила, что собралась начать обучение в ноябре после концертов в Лас-Вегасе. По словам звезды, она запланировала занятия с педагогом онлайн для получения квалификации в 2025 году. Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Композиция Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".Ранее исполнительница попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме. Сервис выполнил просьбу и отключил функцию случайного воспроизведения композиций для ее релиза.
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Шоубиз, Шоу-бизнес, Новости культуры, Музыка
11:23 27.10.2022
 
Адель заявила о перерыве в карьере ради образования

Адель заявила о перерыве в карьере ради получения степени по английской литературе

© Adele/YouTubeКадр из видео Adele - My Little Love
Кадр из видео Adele - My Little Love
© Adele/YouTube
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Британская певица Адель заявила о перерыве в музыкальной карьере ради получения высшего образования в области английской литературы. Об этом сообщил источник DailyMail.
По словам артистки, она сожалеет о том, что не поступила в университет сразу после окончания школы.

"Я использую свою страсть к английской литературе в том, что делаю. Но даже несмотря на то, что я не собираюсь устраиваться на работу после получения диплома, жалею, что не училась в университете", – поделилась знаменитость.

Исполнительница добавила, что собралась начать обучение в ноябре после концертов в Лас-Вегасе.
"После Вегаса я хочу получить степень по английской литературе. Если бы я не преуспела в пении, я думаю, что стала бы учителем. Учителем английской литературы", – сообщила Адель.
По словам звезды, она запланировала занятия с педагогом онлайн для получения квалификации в 2025 году.
Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Композиция Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".
Ранее исполнительница попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме. Сервис выполнил просьбу и отключил функцию случайного воспроизведения композиций для ее релиза.
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