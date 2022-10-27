https://ria.ru/20221027/adel-1827111527.html

Адель заявила о перерыве в карьере ради образования

Адель заявила о перерыве в карьере ради образования - РИА Новости, 27.10.2022

Адель заявила о перерыве в карьере ради образования

Британская певица Адель заявила о перерыве в музыкальной карьере ради получения высшего образования в области английской литературы. Об этом сообщил источник... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:23

2022-10-27T11:23

2022-10-27T11:23

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Британская певица Адель заявила о перерыве в музыкальной карьере ради получения высшего образования в области английской литературы. Об этом сообщил источник DailyMail.По словам артистки, она сожалеет о том, что не поступила в университет сразу после окончания школы. Исполнительница добавила, что собралась начать обучение в ноябре после концертов в Лас-Вегасе. По словам звезды, она запланировала занятия с педагогом онлайн для получения квалификации в 2025 году. Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Композиция Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".Ранее исполнительница попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме. Сервис выполнил просьбу и отключил функцию случайного воспроизведения композиций для ее релиза.

https://ria.ru/20221025/svift-1826730586.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, новости культуры, музыка