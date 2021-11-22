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Шоубиз
https://ria.ru/20211122/adel-1760207466.html
Адель попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме
Адель попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме - РИА Новости, 22.11.2021
Адель попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме
Стриминговая платформа Spotify после просьбы британской певицы Адель не менять порядок треков на ее новом альбоме отключила функцию случайного воспроизведения... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:56
2021-11-22T16:56
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ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости. Стриминговая платформа Spotify после просьбы британской певицы Адель не менять порядок треков на ее новом альбоме отключила функцию случайного воспроизведения композиций.Первая за шесть лет новая пластинка Адель "30", которую еще до выхода окрестили "альбомом развода", вышла в свет 19 ноября. В анонсе Адель писала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, который включал и расставание с мужем.Платформа Spotify в свою очередь поделилась публикацией Адель на своей странице в Twitter c комментарием: "Все для тебя".Тем не менее у слушателей по-прежнему есть возможность перемешать треки и слушать их в произвольном порядке, платформа лишь отключила эту функцию по умолчанию.Это четвертый альбом Адель. Предыдущий – "25" – вышел в 2015 году. Музыкальные критики считают, что "30", вероятно, будет самым сильным и лучшим альбомом авторства певицы.В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия, и подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".
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шоу-бизнес, новости культуры, музыка
16:56 22.11.2021
 
Адель попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме

Адель попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме "30"

© Adele/YouTubeКадр из видео Adele - My Little Love
Кадр из видео Adele - My Little Love
© Adele/YouTube
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ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости. Стриминговая платформа Spotify после просьбы британской певицы Адель не менять порядок треков на ее новом альбоме отключила функцию случайного воспроизведения композиций.
Первая за шесть лет новая пластинка Адель "30", которую еще до выхода окрестили "альбомом развода", вышла в свет 19 ноября. В анонсе Адель писала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, который включал и расставание с мужем.
"Это был единственный запрос, который я когда-либо сделала в нашей постоянно меняющейся индустрии. Мы не без причин создаем наши альбомы с такой тщательностью и продумываем трек-листы. Наше искусство рассказывает истории, и их следует слушать так, как мы задумали. Спасибо, Spotify, что вы прислушались", – написала Адель в Twitter.
Платформа Spotify в свою очередь поделилась публикацией Адель на своей странице в Twitter c комментарием: "Все для тебя".
Тем не менее у слушателей по-прежнему есть возможность перемешать треки и слушать их в произвольном порядке, платформа лишь отключила эту функцию по умолчанию.
Это четвертый альбом Адель. Предыдущий – "25" – вышел в 2015 году. Музыкальные критики считают, что "30", вероятно, будет самым сильным и лучшим альбомом авторства певицы.
В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия, и подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge.
В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".
Кадр из видео Adele - My Little Love
19 ноября, 11:23Культура
Адель выпустила первый за шесть лет альбом
 
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