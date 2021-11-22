https://ria.ru/20211122/adel-1760207466.html

Адель попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме

Адель попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме - РИА Новости, 22.11.2021

Адель попросила Spotify не менять местами песни на ее новом альбоме

Стриминговая платформа Spotify после просьбы британской певицы Адель не менять порядок треков на ее новом альбоме отключила функцию случайного воспроизведения... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:56

2021-11-22T16:56

2021-11-22T16:56

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ЛОНДОН, 22 ноя - РИА Новости. Стриминговая платформа Spotify после просьбы британской певицы Адель не менять порядок треков на ее новом альбоме отключила функцию случайного воспроизведения композиций.Первая за шесть лет новая пластинка Адель "30", которую еще до выхода окрестили "альбомом развода", вышла в свет 19 ноября. В анонсе Адель писала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, который включал и расставание с мужем.Платформа Spotify в свою очередь поделилась публикацией Адель на своей странице в Twitter c комментарием: "Все для тебя".Тем не менее у слушателей по-прежнему есть возможность перемешать треки и слушать их в произвольном порядке, платформа лишь отключила эту функцию по умолчанию.Это четвертый альбом Адель. Предыдущий – "25" – вышел в 2015 году. Музыкальные критики считают, что "30", вероятно, будет самым сильным и лучшим альбомом авторства певицы.В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия, и подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время развода супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.Адель – лауреат 15 премий "Грэмми" и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня Skyfall в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

https://ria.ru/20211119/adele-1759757875.html

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