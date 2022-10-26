https://ria.ru/20221026/zima-1826990525.html

Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму для Европы

Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму для Европы - РИА Новости, 26.10.2022

Глава МЭА спрогнозировал тяжелую зиму для Европы

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол призвал ряд стран Европы отложить пересмотр своей политики в сфере использования мирного атома. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:11

2022-10-26T17:11

2022-10-26T17:27

экономика

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международное энергетическое агентство

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ВАШИНГТОН, 26 окт – РИА Новости. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол призвал ряд стран Европы отложить пересмотр своей политики в сфере использования мирного атома.Как отмечает Бирол, из-за происходящих в мире событий страны Европы столкнулись с перебоями в поставках энергоресурсов, что сделает предстоящую зиму для них "тяжелой", однако следующую – "возможно, еще более тяжелой"."В этой связи я призываю власти таких стран, как Германия и Бельгия, отложить пересмотр своей политики в сфере применения ядерной энергии…Я считаю, что время атомной энергии вернется", - указал Бирол.

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