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Турчак призвал пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных - РИА Новости, 26.10.2022
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Турчак призвал пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных
Турчак призвал пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных - РИА Новости, 26.10.2022
Турчак призвал пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с предложением о пересчете платы за ЖКУ при... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T06:29
2022-10-26T06:38
общество
жкх
андрей турчак
россия
единая россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с предложением о пересчете платы за ЖКУ при временном отсутствии мобилизованных граждан без ограничения сроков таких заявлений и необходимости их повторной подачи, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо сенатора.Как говорится в письме, заявление о пересчете от "одиноко проживающего в жилом помещении и мобилизованного гражданина" достаточно будет подать раз, затем его действие должны продлить до окончания военной службы, если потребитель пробудет на ней дольше шести месяцев."Перерасчет оплаты при этом производится за весь период нахождения на службе по мобилизации без ограничения сроков и необходимости повторной подачи заявления... Для мобилизованных граждан также невозможно указать дни окончания срока отсутствия — для них это требование предлагается исключить. Перерасчет размера платы осуществляется на весь период мобилизации", — отмечает издание.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призовут в общей сложности 300 тысяч человек. Таким образом, в армию попадет примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября мобилизовали 222 тысячи россиян и примерно за две недели, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия завершатся.
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общество, жкх, андрей турчак, россия, единая россия, частичная мобилизация в россии
Общество, ЖКХ, Андрей Турчак, Россия, Единая Россия, Частичная мобилизация в России
06:29 26.10.2022 (обновлено: 06:38 26.10.2022)
 
Турчак призвал пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных

Турчак призвал пересчитывать плату за ЖКУ для мобилизованных без ограничения сроков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину с предложением о пересчете платы за ЖКУ при временном отсутствии мобилизованных граждан без ограничения сроков таких заявлений и необходимости их повторной подачи, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо сенатора.

"У одиноко проживающих мобилизованных граждан складывается ситуация, при которой будет накапливаться большая сумма задолженности за коммунальные услуги. При этом она не будет достоверной и не может быть взыскана. Соответственно, в отношении этой категории граждан требуется иное регулирование вопроса", — говорится в документе.

Как говорится в письме, заявление о пересчете от "одиноко проживающего в жилом помещении и мобилизованного гражданина" достаточно будет подать раз, затем его действие должны продлить до окончания военной службы, если потребитель пробудет на ней дольше шести месяцев.
"Перерасчет оплаты при этом производится за весь период нахождения на службе по мобилизации без ограничения сроков и необходимости повторной подачи заявления... Для мобилизованных граждан также невозможно указать дни окончания срока отсутствия — для них это требование предлагается исключить. Перерасчет размера платы осуществляется на весь период мобилизации", — отмечает издание.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призовут в общей сложности 300 тысяч человек. Таким образом, в армию попадет примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября мобилизовали 222 тысячи россиян и примерно за две недели, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия завершатся.
Денежные купюры и единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ города Москвы - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 11:52
Росимущество поможет части мобилизованных с коммунальными платежами
 
ОбществоЖКХАндрей ТурчакРоссияЕдиная РоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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