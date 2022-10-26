https://ria.ru/20221026/zemletryasenie-1826852950.html

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 26.10.2022

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:27

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происшествия

елена семенова

тихий океан

кунашир (остров)

российская академия наук

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 26 октября в 18.06 (10.06 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 204 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, информация об ощущаемости землетрясения специалистам не поступала.

https://ria.ru/20221026/proisshestviya-1826803256.html

тихий океан

кунашир (остров)

россия

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происшествия, елена семенова, тихий океан, кунашир (остров), российская академия наук, россия