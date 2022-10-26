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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 26.10.2022
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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 - РИА Новости, 26.10.2022
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:27
2022-10-26T11:28
происшествия
елена семенова
тихий океан
кунашир (остров)
российская академия наук
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН."Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 26 октября в 18.06 (10.06 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 204 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседника, информация об ощущаемости землетрясения специалистам не поступала.
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тихий океан
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происшествия, елена семенова, тихий океан, кунашир (остров), российская академия наук, россия
Происшествия, Елена Семенова, Тихий океан, Кунашир (остров), Российская академия наук, Россия
11:27 26.10.2022 (обновлено: 11:28 26.10.2022)
 
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у южных Курил

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
"Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы 26 октября в 18.06 (10.06 мск). Эпицентр располагался в Тихом океане в 204 километрах южнее села Головнино на острове Кунашир. Очаг землетрясения находился на глубине 16 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседника, информация об ощущаемости землетрясения специалистам не поступала.
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