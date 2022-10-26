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Фонд развития промышленности Тамбовской области выдал первый льготный займ
Фонд развития промышленности Тамбовской области выдал первый льготный займ - РИА Новости, 26.10.2022
Фонд развития промышленности Тамбовской области выдал первый льготный займ
Первый льготный займ с использованием средств Фонда развития промышленности Тамбовской области в размере 20 миллионов рублей получит ООО “Нефтемаш-Сервис”,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:40
2022-10-26T16:40
2022-10-26T16:40
тамбовская область
экономика
максим егоров
денис мантуров
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ТАМБОВ, 26 окт – РИА Новости. Первый льготный займ с использованием средств Фонда развития промышленности Тамбовской области в размере 20 миллионов рублей получит ООО “Нефтемаш-Сервис”, сообщает пресс-служба областной администрации.Компания планирует запустить на территории региона линию по производству импортозамещающих водяных тампонажных и буровых насосов высокого давления, применяемых в нефтегазовой промышленности.Решение о выдаче льготного займа принято на заседании наблюдательного совета Фонда развития промышленности Тамбовской области.О создании регионального Фонда развития промышленности во время рабочей поездки в Тамбовскую область в ноябре прошлого года договорились руководитель Минпромторга России Денис Мантуров и Глава региона Максим Егоров.Фонд предоставляет промышленным предприятиям займы в размере от 5 до 50 миллионов рублей под 1- 3% годовых сроком от 1 года до 5 лет. При этом первые три года – льготный период, когда выплачивают только проценты за пользование заемными средствами, а возврат основного долга производят в оставшиеся два года. Это новый механизм государственной поддержки субъектов промышленности, разработанный правительством России в рамках антикризисных мер.В этом году в фонде на выдачу льготных займов промышленным предприятиям заложен 121 миллион рублей, из которых 50 миллионов – средства областного бюджета, а 71 миллион рублей выделен Минпромторгом в качестве субсидии на софинансирование расходов при реализации региональных программ развития промышленности.Для поддержки предприятий региона, сохранения стабильности в условиях внешних санкций по инициативе главы Тамбовской области создан и работает оперативный штаб в сфере промышленности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим егоров, денис мантуров, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Тамбовская область, Экономика, Максим Егоров, Денис Мантуров, Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ТАМБОВ, 26 окт – РИА Новости. Первый льготный займ с использованием средств Фонда развития промышленности Тамбовской области в размере 20 миллионов рублей получит ООО “Нефтемаш-Сервис”, сообщает пресс-служба областной администрации.
Компания планирует запустить на территории региона линию по производству импортозамещающих водяных тампонажных и буровых насосов высокого давления, применяемых в нефтегазовой промышленности.
Решение о выдаче льготного займа принято на заседании наблюдательного совета Фонда развития промышленности Тамбовской области.
О создании регионального Фонда развития промышленности во время рабочей поездки в Тамбовскую область в ноябре прошлого года договорились руководитель Минпромторга России Денис Мантуров
и Глава региона Максим Егоров
.
Фонд предоставляет промышленным предприятиям займы в размере от 5 до 50 миллионов рублей под 1- 3% годовых сроком от 1 года до 5 лет. При этом первые три года – льготный период, когда выплачивают только проценты за пользование заемными средствами, а возврат основного долга производят в оставшиеся два года. Это новый механизм государственной поддержки субъектов промышленности, разработанный правительством России в рамках антикризисных мер.
В этом году в фонде на выдачу льготных займов промышленным предприятиям заложен 121 миллион рублей, из которых 50 миллионов – средства областного бюджета, а 71 миллион рублей выделен Минпромторгом в качестве субсидии на софинансирование расходов при реализации региональных программ развития промышленности.
Для поддержки предприятий региона, сохранения стабильности в условиях внешних санкций по инициативе главы Тамбовской области создан и работает оперативный штаб в сфере промышленности.