https://ria.ru/20221026/zaym-1826977095.html

Фонд развития промышленности Тамбовской области выдал первый льготный займ

Фонд развития промышленности Тамбовской области выдал первый льготный займ - РИА Новости, 26.10.2022

Фонд развития промышленности Тамбовской области выдал первый льготный займ

Первый льготный займ с использованием средств Фонда развития промышленности Тамбовской области в размере 20 миллионов рублей получит ООО “Нефтемаш-Сервис”,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:40

2022-10-26T16:40

2022-10-26T16:40

тамбовская область

экономика

максим егоров

денис мантуров

фонд развития промышленности

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ТАМБОВ, 26 окт – РИА Новости. Первый льготный займ с использованием средств Фонда развития промышленности Тамбовской области в размере 20 миллионов рублей получит ООО “Нефтемаш-Сервис”, сообщает пресс-служба областной администрации.Компания планирует запустить на территории региона линию по производству импортозамещающих водяных тампонажных и буровых насосов высокого давления, применяемых в нефтегазовой промышленности.Решение о выдаче льготного займа принято на заседании наблюдательного совета Фонда развития промышленности Тамбовской области.О создании регионального Фонда развития промышленности во время рабочей поездки в Тамбовскую область в ноябре прошлого года договорились руководитель Минпромторга России Денис Мантуров и Глава региона Максим Егоров.Фонд предоставляет промышленным предприятиям займы в размере от 5 до 50 миллионов рублей под 1- 3% годовых сроком от 1 года до 5 лет. При этом первые три года – льготный период, когда выплачивают только проценты за пользование заемными средствами, а возврат основного долга производят в оставшиеся два года. Это новый механизм государственной поддержки субъектов промышленности, разработанный правительством России в рамках антикризисных мер.В этом году в фонде на выдачу льготных займов промышленным предприятиям заложен 121 миллион рублей, из которых 50 миллионов – средства областного бюджета, а 71 миллион рублей выделен Минпромторгом в качестве субсидии на софинансирование расходов при реализации региональных программ развития промышленности.Для поддержки предприятий региона, сохранения стабильности в условиях внешних санкций по инициативе главы Тамбовской области создан и работает оперативный штаб в сфере промышленности.

https://ria.ru/20221019/rabota-1825095444.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, максим егоров, денис мантуров, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)