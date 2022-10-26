https://ria.ru/20221026/zavod-1826946228.html

Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния

Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния - РИА Новости, 26.10.2022

Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния

Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:21

2022-10-26T15:21

2022-10-26T15:21

россия-китай: главное

китай

воронеж

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826944466_0:95:3000:1783_1920x0_80_0_0_954e3a7dcf1f5f8f3853bd588ccac384.jpg

МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, сообщает правительство региона."Проект планируется реализовывать в поселке Латная Семилукского района. Производство будет расположено в 10 километрах от места добычи особо чистого кварцевого песка. Заявленные инвестиции в проект - около 3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении агентства "Прайм".По данным облправительства, производственные мощности составят на первом этапе 42 тысячи тонн."Предприятие планирует 70% производимого в будущем карбида кремния поставлять на экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Остальное будет реализовываться на территории России", - информирует облправительство.

https://ria.ru/20221026/kitay-1826922129.html

китай

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, воронеж, экономика