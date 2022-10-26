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Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния - РИА Новости, 26.10.2022
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Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния
Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния - РИА Новости, 26.10.2022
Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния
Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:21
2022-10-26T15:21
россия-китай: главное
китай
воронеж
экономика
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания HENAN Si&amp;C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, сообщает правительство региона."Проект планируется реализовывать в поселке Латная Семилукского района. Производство будет расположено в 10 километрах от места добычи особо чистого кварцевого песка. Заявленные инвестиции в проект - около 3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении агентства "Прайм".По данным облправительства, производственные мощности составят на первом этапе 42 тысячи тонн."Предприятие планирует 70% производимого в будущем карбида кремния поставлять на экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Остальное будет реализовываться на территории России", - информирует облправительство.
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китай, воронеж, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Воронеж, Экономика
15:21 26.10.2022
 

Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния

© Фото : Правительство Воронежской областиКомпания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния
Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Правительство Воронежской области
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
"Проект планируется реализовывать в поселке Латная Семилукского района. Производство будет расположено в 10 километрах от места добычи особо чистого кварцевого песка. Заявленные инвестиции в проект - около 3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении агентства "Прайм".
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По данным облправительства, производственные мощности составят на первом этапе 42 тысячи тонн.
"Предприятие планирует 70% производимого в будущем карбида кремния поставлять на экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Остальное будет реализовываться на территории России", - информирует облправительство.
 
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