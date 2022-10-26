https://ria.ru/20221026/zavod-1826946228.html
Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния
Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния - РИА Новости, 26.10.2022
Компания КНР построит под Воронежем завод по выпуску карбида кремния
Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:21
2022-10-26T15:21
2022-10-26T15:21
россия-китай: главное
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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания HENAN Si&C Co. Ltd намерена построить в Воронежской области завод по производству карбида кремния с объемом инвестиций 3 миллиарда рублей, сообщает правительство региона."Проект планируется реализовывать в поселке Латная Семилукского района. Производство будет расположено в 10 километрах от места добычи особо чистого кварцевого песка. Заявленные инвестиции в проект - около 3 миллиардов рублей", - говорится в сообщении агентства "Прайм".По данным облправительства, производственные мощности составят на первом этапе 42 тысячи тонн."Предприятие планирует 70% производимого в будущем карбида кремния поставлять на экспорт в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Остальное будет реализовываться на территории России", - информирует облправительство.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826922129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, воронеж, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Воронеж, Экономика