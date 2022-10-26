https://ria.ru/20221026/zavod-1826814729.html

В Запорожской области заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод

В Запорожской области заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод - РИА Новости, 26.10.2022

В Запорожской области заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод

Мобильный асфальтобетонный завод заработал в полную силу в Запорожской области. Работа предприятия планируется в круглосуточном режиме - с мощностью до 160 тонн РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:39

2022-10-26T08:39

2022-10-26T08:39

запорожская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806620211_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56365aeb8822aa3ad15c8d68d396a991.jpg

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 окт - РИА Новости. Мобильный асфальтобетонный завод заработал в полную силу в Запорожской области. Работа предприятия планируется в круглосуточном режиме - с мощностью до 160 тонн асфальтобетонной смеси в час.Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями первого запуска производства асфальтобетонной смеси. Материал высыпается сразу в грузовики, далее его развозят по всей области в места, где ведутся работы по восстановлению дорожного полотна."Мощность завода - 160 тонн в час. Вы присутствуете на запуске данного завода. Мне кажется, это производство очень важно, потому что асфальтобетонные смеси будут производиться высокого качества по российским стандартам",- рассказал РИА Новости один из старших сотрудников завода.По словам инженера, работа предприятия максимально автоматизирована, для полноценного функционирования необходимо четыре человека и водитель-оператор. "Можем работать круглосуточно, тогда наращиваем коллектив и действуем", - добавил он."Машины загружать собираемся без перерывов в связи с высокой потребностью. Мне приходит заявка, в которой указано, сколько надо на определенный участок, и мы отгружаем. Сейчас загружаем на объездную Мелитополя", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221024/sich-1826238833.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, экономика