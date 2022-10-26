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В Запорожской области заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод - РИА Новости, 26.10.2022
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В Запорожской области заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод
В Запорожской области заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод - РИА Новости, 26.10.2022
В Запорожской области заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод
Мобильный асфальтобетонный завод заработал в полную силу в Запорожской области. Работа предприятия планируется в круглосуточном режиме - с мощностью до 160 тонн РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:39
2022-10-26T08:39
запорожская область
экономика
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 окт - РИА Новости. Мобильный асфальтобетонный завод заработал в полную силу в Запорожской области. Работа предприятия планируется в круглосуточном режиме - с мощностью до 160 тонн асфальтобетонной смеси в час.Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями первого запуска производства асфальтобетонной смеси. Материал высыпается сразу в грузовики, далее его развозят по всей области в места, где ведутся работы по восстановлению дорожного полотна."Мощность завода - 160 тонн в час. Вы присутствуете на запуске данного завода. Мне кажется, это производство очень важно, потому что асфальтобетонные смеси будут производиться высокого качества по российским стандартам",- рассказал РИА Новости один из старших сотрудников завода.По словам инженера, работа предприятия максимально автоматизирована, для полноценного функционирования необходимо четыре человека и водитель-оператор. "Можем работать круглосуточно, тогда наращиваем коллектив и действуем", - добавил он."Машины загружать собираемся без перерывов в связи с высокой потребностью. Мне приходит заявка, в которой указано, сколько надо на определенный участок, и мы отгружаем. Сейчас загружаем на объездную Мелитополя", - пояснил собеседник агентства.
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запорожская область, экономика
Запорожская область, Экономика
08:39 26.10.2022
 
В Запорожской области заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод

Построенный с нуля мобильный асфальтобетонный завод заработал в Запорожской области

© РИА Новости / Алексей МайшевБетонный завод
Бетонный завод - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Бетонный завод. Архивное фото
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 окт - РИА Новости. Мобильный асфальтобетонный завод заработал в полную силу в Запорожской области. Работа предприятия планируется в круглосуточном режиме - с мощностью до 160 тонн асфальтобетонной смеси в час.
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями первого запуска производства асфальтобетонной смеси. Материал высыпается сразу в грузовики, далее его развозят по всей области в места, где ведутся работы по восстановлению дорожного полотна.
"Мощность завода - 160 тонн в час. Вы присутствуете на запуске данного завода. Мне кажется, это производство очень важно, потому что асфальтобетонные смеси будут производиться высокого качества по российским стандартам",- рассказал РИА Новости один из старших сотрудников завода.
По словам инженера, работа предприятия максимально автоматизирована, для полноценного функционирования необходимо четыре человека и водитель-оператор. "Можем работать круглосуточно, тогда наращиваем коллектив и действуем", - добавил он.
"Машины загружать собираемся без перерывов в связи с высокой потребностью. Мне приходит заявка, в которой указано, сколько надо на определенный участок, и мы отгружаем. Сейчас загружаем на объездную Мелитополя", - пояснил собеседник агентства.
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