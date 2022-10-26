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Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам - РИА Новости, 26.10.2022
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Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам
Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам - РИА Новости, 26.10.2022
Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам
Правительство России дополнительно направит регионам около 59 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:52
2022-10-26T16:08
общество
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит регионам около 59 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании правительства в среду Мишустин сообщил, что обеспечение достойной оплаты труда медиков - это один из приоритетов деятельности правительства. В соответствии с "майским указом" президента РФ Владимира Путина, зарплаты фельдшеров и медсестер не могут быть ниже средней зарплаты по региону, а врачи должны зарабатывать в два раза больше. При этом, по прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%."Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей. Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц, поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", - сказал Мишустин.
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общество, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия
15:52 26.10.2022 (обновлено: 16:08 26.10.2022)
 
Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам

Правительство направит регионам почти 59 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит регионам около 59 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании правительства в среду Мишустин сообщил, что обеспечение достойной оплаты труда медиков - это один из приоритетов деятельности правительства. В соответствии с "майским указом" президента РФ Владимира Путина, зарплаты фельдшеров и медсестер не могут быть ниже средней зарплаты по региону, а врачи должны зарабатывать в два раза больше. При этом, по прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%.
"Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей. Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц, поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", - сказал Мишустин.
Банковская карта Мир - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 15:55
Правительство спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты на 11,5 процента
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинВладимир ПутинРоссия
 
 
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