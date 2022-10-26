https://ria.ru/20221026/zarplaty-1826959180.html

Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам

Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам - РИА Новости, 26.10.2022

Правительство направит в регионы допсредства на повышение зарплат медикам

Правительство России дополнительно направит регионам около 59 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:52

2022-10-26T15:52

2022-10-26T16:08

общество

здоровье - общество

михаил мишустин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительство России дополнительно направит регионам около 59 миллиардов рублей на повышение зарплат медикам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На совещании правительства в среду Мишустин сообщил, что обеспечение достойной оплаты труда медиков - это один из приоритетов деятельности правительства. В соответствии с "майским указом" президента РФ Владимира Путина, зарплаты фельдшеров и медсестер не могут быть ниже средней зарплаты по региону, а врачи должны зарабатывать в два раза больше. При этом, по прогнозу министерства экономического развития, в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5%."Чтобы и у медицинских работников она росла такими же темпами и соответствовала уровню, который определен президентом, правительство дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей. Важно, чтобы нашим врачам и другому персоналу больниц, поликлиник вовремя и в полном объеме перечисляли положенные средства. Прошу за этим внимательно следить в каждом российском субъекте", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20221026/zarplata-1826959930.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, россия