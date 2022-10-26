https://ria.ru/20221026/zarplata-1826959930.html
Правительство спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты на 11,5 процента
Правительство спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты на 11,5 процента - РИА Новости, 26.10.2022
Правительство спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты на 11,5 процента
По расчетам властей, за год среднемесячная зарплата вырастет более чем на 11 процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:55
2022-10-26T15:55
2022-10-26T16:42
общество
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По расчетам властей, за год среднемесячная зарплата вырастет более чем на 11 процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Он напомнил, что в соответствии с майским указом президента, зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше среднего.Для того чтобы выполнить это поручение, правительство дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей, заключил Мишустин.По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в июле 2022 года составила 62,2 тысячи рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 11,4 процента.
https://ria.ru/20221018/zarplata-1824755091.html
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общество, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
15:55 26.10.2022 (обновлено: 16:42 26.10.2022)
Правительство спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты на 11,5 процента
Мишустин: среднемесячная зарплата по прогнозу повысится в течение года на 11,5 процента