https://ria.ru/20221026/zarplata-1826959930.html

Правительство спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты на 11,5 процента

Правительство спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты на 11,5 процента - РИА Новости, 26.10.2022

Правительство спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты на 11,5 процента

По расчетам властей, за год среднемесячная зарплата вырастет более чем на 11 процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:55

2022-10-26T15:55

2022-10-26T16:42

общество

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. По расчетам властей, за год среднемесячная зарплата вырастет более чем на 11 процентов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.Он напомнил, что в соответствии с майским указом президента, зарплата фельдшеров и медсестер не может быть ниже средней по региону, а врачи должны получать как минимум в два раза больше среднего.Для того чтобы выполнить это поручение, правительство дополнительно направит регионам почти 59 миллиардов рублей, заключил Мишустин.По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в июле 2022 года составила 62,2 тысячи рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 11,4 процента.

https://ria.ru/20221018/zarplata-1824755091.html

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общество, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)