https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826864285.html
Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ
Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ
Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления украинских войск в Запорожской области, считает член... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:03
2022-10-26T12:03
2022-10-26T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
бердянск
запорожская аэс
энергодар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0bddf2d296d22bbd8f96f4fa973b7450.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления украинских войск в Запорожской области, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее власти отмечали, что на Запорожском направлении сейчас идет перегруппировка большого количества украинских соединений. Переброска войск производится из Харьковской области в примыкающий к Запорожской области Днепропетровск."Значительная часть техники из Днепропетровска была переброшена на Запорожское направление в район Орехово и Гуляй Поле. Здесь по приоритетам у них стоят Васильевка и Пологи. Если мы говорим о Васильевке, то это Энергодарское направление – Запорожская АЭС, с учетом постоянных попыток десанта у ЗАЭС, и (второе направление) – Токмак, затем уже с выходом на Бердянск", - сказал Рогов в эфире "Радио КП". По его словам, украинскую технику перебрасывают в ночное время, "с максимальной скрытностью".Однако на сегодня ситуация на Запорожском направлении стабильная, заявил со своей стороны врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Происходит системная, запланированная ротация войск [России], минирование всех подходов. Общаюсь с военными и получаю информацию, что все нормально, мы удерживаем линию фронта. Пока что на сегодняшний день мы не видим никаких достаточно серьезных угроз для нашей линии фронта", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html
запорожская область
бердянск
энергодар
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a4ae64764f7d5180af5b722c124327d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожская область, бердянск, запорожская аэс, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Бердянск, Запорожская АЭС, Энергодар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:03 26.10.2022 (обновлено: 12:14 26.10.2022)
Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ
Рогов считает, что украинские войска будут наступать на Энергодар с выходом на Бердянск