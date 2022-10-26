https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826864285.html

Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ

Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022

Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ

Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления украинских войск в Запорожской области, считает член... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:03

2022-10-26T12:03

2022-10-26T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

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бердянск

запорожская аэс

энергодар

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления украинских войск в Запорожской области, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее власти отмечали, что на Запорожском направлении сейчас идет перегруппировка большого количества украинских соединений. Переброска войск производится из Харьковской области в примыкающий к Запорожской области Днепропетровск."Значительная часть техники из Днепропетровска была переброшена на Запорожское направление в район Орехово и Гуляй Поле. Здесь по приоритетам у них стоят Васильевка и Пологи. Если мы говорим о Васильевке, то это Энергодарское направление – Запорожская АЭС, с учетом постоянных попыток десанта у ЗАЭС, и (второе направление) – Токмак, затем уже с выходом на Бердянск", - сказал Рогов в эфире "Радио КП". По его словам, украинскую технику перебрасывают в ночное время, "с максимальной скрытностью".Однако на сегодня ситуация на Запорожском направлении стабильная, заявил со своей стороны врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Происходит системная, запланированная ротация войск [России], минирование всех подходов. Общаюсь с военными и получаю информацию, что все нормально, мы удерживаем линию фронта. Пока что на сегодняшний день мы не видим никаких достаточно серьезных угроз для нашей линии фронта", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

запорожская область

бердянск

энергодар

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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