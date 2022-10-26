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Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826864285.html
Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ
Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ
Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления украинских войск в Запорожской области, считает член... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:03
2022-10-26T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
бердянск
запорожская аэс
энергодар
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления украинских войск в Запорожской области, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Ранее власти отмечали, что на Запорожском направлении сейчас идет перегруппировка большого количества украинских соединений. Переброска войск производится из Харьковской области в примыкающий к Запорожской области Днепропетровск."Значительная часть техники из Днепропетровска была переброшена на Запорожское направление в район Орехово и Гуляй Поле. Здесь по приоритетам у них стоят Васильевка и Пологи. Если мы говорим о Васильевке, то это Энергодарское направление – Запорожская АЭС, с учетом постоянных попыток десанта у ЗАЭС, и (второе направление) – Токмак, затем уже с выходом на Бердянск", - сказал Рогов в эфире "Радио КП". По его словам, украинскую технику перебрасывают в ночное время, "с максимальной скрытностью".Однако на сегодня ситуация на Запорожском направлении стабильная, заявил со своей стороны врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Происходит системная, запланированная ротация войск [России], минирование всех подходов. Общаюсь с военными и получаю информацию, что все нормально, мы удерживаем линию фронта. Пока что на сегодняшний день мы не видим никаких достаточно серьезных угроз для нашей линии фронта", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, владимир рогов, запорожская область, бердянск, запорожская аэс, энергодар, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Бердянск, Запорожская АЭС, Энергодар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:03 26.10.2022 (обновлено: 12:14 26.10.2022)
 
Запорожские власти считают Энергодар и Бердянск двумя главными целями ВСУ

Рогов считает, что украинские войска будут наступать на Энергодар с выходом на Бердянск

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ/МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Энергодар с Запорожской АЭС и Бердянск являются двумя основными направлениями возможного наступления украинских войск в Запорожской области, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Ранее власти отмечали, что на Запорожском направлении сейчас идет перегруппировка большого количества украинских соединений. Переброска войск производится из Харьковской области в примыкающий к Запорожской области Днепропетровск.
"Значительная часть техники из Днепропетровска была переброшена на Запорожское направление в район Орехово и Гуляй Поле. Здесь по приоритетам у них стоят Васильевка и Пологи. Если мы говорим о Васильевке, то это Энергодарское направление – Запорожская АЭС, с учетом постоянных попыток десанта у ЗАЭС, и (второе направление) – Токмак, затем уже с выходом на Бердянск", - сказал Рогов в эфире "Радио КП". По его словам, украинскую технику перебрасывают в ночное время, "с максимальной скрытностью".
Однако на сегодня ситуация на Запорожском направлении стабильная, заявил со своей стороны врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Происходит системная, запланированная ротация войск [России], минирование всех подходов. Общаюсь с военными и получаю информацию, что все нормально, мы удерживаем линию фронта. Пока что на сегодняшний день мы не видим никаких достаточно серьезных угроз для нашей линии фронта", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьБердянскЗапорожская АЭСЭнергодарРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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