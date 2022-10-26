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Балицкий заявил, что Запорожье превращают в новый Мариуполь - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826839615.html
Балицкий заявил, что Запорожье превращают в новый Мариуполь
Балицкий заявил, что Запорожье превращают в новый Мариуполь - РИА Новости, 26.10.2022
Балицкий заявил, что Запорожье превращают в новый Мариуполь
Город Запорожье превращается в Мариуполь: тысячи иностранных наемников создают в промзонах укрепрайоны, как это было на "Азовстали", заявил врио губернатора... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T10:52
2022-10-26T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Город Запорожье превращается в Мариуполь: тысячи иностранных наемников создают в промзонах укрепрайоны, как это было на "Азовстали", заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наемников, измеряются тысячами. В магазинах звучат польские, немецкие, американские и прочие речи при общении людей. То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода "Автозаз", который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html
запорожье
запорожская область
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в мире, запорожье, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:52 26.10.2022 (обновлено: 11:15 26.10.2022)
 
Балицкий заявил, что Запорожье превращают в новый Мариуполь

Балицкий: ВСУ создают укрепрайоны в промзонах Запорожья и завозят тысячи наемников

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Город Запорожье превращается в Мариуполь: тысячи иностранных наемников создают в промзонах укрепрайоны, как это было на "Азовстали", заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наемников, измеряются тысячами. В магазинах звучат польские, немецкие, американские и прочие речи при общении людей. То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода "Автозаз", который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
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