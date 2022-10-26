https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826839615.html

Балицкий заявил, что Запорожье превращают в новый Мариуполь

Балицкий заявил, что Запорожье превращают в новый Мариуполь - РИА Новости, 26.10.2022

Балицкий заявил, что Запорожье превращают в новый Мариуполь

Город Запорожье превращается в Мариуполь: тысячи иностранных наемников создают в промзонах укрепрайоны, как это было на "Азовстали", заявил врио губернатора... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T10:52

2022-10-26T10:52

2022-10-26T11:15

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Город Запорожье превращается в Мариуполь: тысячи иностранных наемников создают в промзонах укрепрайоны, как это было на "Азовстали", заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наемников, измеряются тысячами. В магазинах звучат польские, немецкие, американские и прочие речи при общении людей. То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода "Автозаз", который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

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Кирилл Волков

в мире, запорожье, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, ситуация в днр и лнр