https://ria.ru/20221026/zapad-1826808835.html
Профессор рассказал, когда Запад впервые выступил против России
Профессор рассказал, когда Запад впервые выступил против России - РИА Новости, 26.10.2022
Профессор рассказал, когда Запад впервые выступил против России
Впервые в мировой истории коллективный Запад выступил против России 210 лет тому назад, в 1812 году, во время нашествия Наполеона, фактически с тех пор доверять РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T07:54
2022-10-26T07:54
2022-10-26T07:54
россия
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Впервые в мировой истории коллективный Запад выступил против России 210 лет тому назад, в 1812 году, во время нашествия Наполеона, фактически с тех пор доверять Западу нельзя, заявил РИА Новости доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян.Великая армия Наполеона (Grande armée), которая в 1812 году перешла Неман, насчитывала более 500 тысяч человек и состояла из французов, поляков, немцев, австрийцев, испанцев, итальянцев и прочих.Он напомнил, что и Великой Отечественной войне Германия напала на СССР в 1941 году, когда "эшелон с зерном еще не дошел до Германии, а немцы уже бомбили наши города"."Мы знаем, что когда (Михаил) Горбачев обнимался с (Рональдом) Рейганом, со стороны американцев это была иллюзия дружбы. Поэтому нам надо быть сильными и самостоятельными, независимыми. Но на Запад надо меньше обращать внимание. Да, дипотношения должны быть, но не более того", - сказал профессор.Накануне Багдасарян принял участие в церемонии открытия в Красногорске (близ Москвы) первого в России мультимедийного исторического парка "История Подмосковья – история России". Первым проектом парка стала Отечественная война 1812 года. Церемония открытия сопровождалась реконструкцией фрагмента сражения при Бородино: переодетые в историческую военную униформу тех лет "французы" и "русские" ходили в штыковую атаку. Картину дополнял реальный грохот французской артиллерии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире
Профессор рассказал, когда Запад впервые выступил против России
Профессор Багдасарян: консолидированный Запад впервые выступил против России в 1812 году
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Впервые в мировой истории коллективный Запад выступил против России 210 лет тому назад, в 1812 году, во время нашествия Наполеона, фактически с тех пор доверять Западу нельзя, заявил РИА Новости доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян.
Великая армия Наполеона (Grande armée), которая в 1812 году перешла Неман, насчитывала более 500 тысяч человек и состояла из французов, поляков, немцев, австрийцев, испанцев, итальянцев и прочих.
"Впервые против России в 1812 году выступил консолидированный Запад. Это очень важно. Известно, что после Тильзита (мирный договор - ред.) Наполеон и Александр Первый имели приятельские отношения. Наполеон даже пытался дважды свататься к сестрам Александра. И вдруг война 1812. Александр был в экстремальной ситуации. Как можно этому непорядочному консолидированному Западу доверять после этого", - сказал Багдасарян.
Он напомнил, что и Великой Отечественной войне Германия напала на СССР в 1941 году, когда "эшелон с зерном еще не дошел до Германии, а немцы уже бомбили наши города".
"Мы знаем, что когда (Михаил) Горбачев обнимался с (Рональдом) Рейганом, со стороны американцев это была иллюзия дружбы. Поэтому нам надо быть сильными и самостоятельными, независимыми. Но на Запад надо меньше обращать внимание. Да, дипотношения должны быть, но не более того", - сказал профессор.
Накануне Багдасарян принял участие в церемонии открытия в Красногорске (близ Москвы) первого в России мультимедийного исторического парка "История Подмосковья – история России". Первым проектом парка стала Отечественная война 1812 года. Церемония открытия сопровождалась реконструкцией фрагмента сражения при Бородино: переодетые в историческую военную униформу тех лет "французы" и "русские" ходили в штыковую атаку. Картину дополнял реальный грохот французской артиллерии.