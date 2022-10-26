https://ria.ru/20221026/zapad-1826808835.html

Профессор рассказал, когда Запад впервые выступил против России

Профессор рассказал, когда Запад впервые выступил против России - РИА Новости, 26.10.2022

Профессор рассказал, когда Запад впервые выступил против России

Впервые в мировой истории коллективный Запад выступил против России 210 лет тому назад, в 1812 году, во время нашествия Наполеона, фактически с тех пор доверять РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T07:54

2022-10-26T07:54

2022-10-26T07:54

россия

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Впервые в мировой истории коллективный Запад выступил против России 210 лет тому назад, в 1812 году, во время нашествия Наполеона, фактически с тех пор доверять Западу нельзя, заявил РИА Новости доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян.Великая армия Наполеона (Grande armée), которая в 1812 году перешла Неман, насчитывала более 500 тысяч человек и состояла из французов, поляков, немцев, австрийцев, испанцев, итальянцев и прочих.Он напомнил, что и Великой Отечественной войне Германия напала на СССР в 1941 году, когда "эшелон с зерном еще не дошел до Германии, а немцы уже бомбили наши города"."Мы знаем, что когда (Михаил) Горбачев обнимался с (Рональдом) Рейганом, со стороны американцев это была иллюзия дружбы. Поэтому нам надо быть сильными и самостоятельными, независимыми. Но на Запад надо меньше обращать внимание. Да, дипотношения должны быть, но не более того", - сказал профессор.Накануне Багдасарян принял участие в церемонии открытия в Красногорске (близ Москвы) первого в России мультимедийного исторического парка "История Подмосковья – история России". Первым проектом парка стала Отечественная война 1812 года. Церемония открытия сопровождалась реконструкцией фрагмента сражения при Бородино: переодетые в историческую военную униформу тех лет "французы" и "русские" ходили в штыковую атаку. Картину дополнял реальный грохот французской артиллерии.

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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