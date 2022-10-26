https://ria.ru/20221026/zakharova-1826822732.html

Захарова назвала отзыв письма конгрессменов об Украине виражами демократии

Захарова назвала отзыв письма конгрессменов об Украине виражами демократии - РИА Новости, 26.10.2022

Захарова назвала отзыв письма конгрессменов об Украине виражами демократии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала виражами демократии отзыв письма конгрессменов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:34

2022-10-26T09:34

2022-10-26T09:49

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала виражами демократии отзыв письма конгрессменов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине."Виражи демократии", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Накануне инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией по Украине. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.Белый дом ранее заявил, что исключает переговоры с Россией по поводу Украины без участия украинских властей, которые сейчас считают такой диалог несвоевременным.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Путин заявлял, что Россия всегда говорила о своей открытости к переговорам по Украине.

https://ria.ru/20221022/zakharova-1825969410.html

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в мире, мария захарова, джо байден, владимир путин, украина, россия, донбасс