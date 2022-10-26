09:34 26.10.2022 (обновлено: 09:49 26.10.2022)
Захарова назвала отзыв письма конгрессменов об Украине виражами демократии
Захарова назвала "виражами демократии" отзыв письма конгрессменов о переговорах с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала виражами демократии отзыв письма конгрессменов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине.
"Виражи демократии", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Накануне инициатор обращения Прамила Джайпал заявила, что группа конгрессменов-демократов отозвала письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией по Украине. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад, но было только в понедельник предано огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.
Белый дом ранее заявил, что исключает переговоры с Россией по поводу Украины без участия украинских властей, которые сейчас считают такой диалог несвоевременным.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Путин заявлял, что Россия всегда говорила о своей открытости к переговорам по Украине.
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