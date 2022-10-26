https://ria.ru/20221026/yuani-1826884696.html

Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше 4 млрд юаней

Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше 4 млрд юаней - РИА Новости, 26.10.2022

Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше 4 млрд юаней

Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на сумму 4 миллиарда юаней, или 36 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:54

2022-10-26T12:54

2022-10-26T12:54

экономика

втб

вклады

банки

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на сумму 4 миллиарда юаней, или 36 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.В том числе почти 750 миллионов были размещены в октябре после перезапуска на новых условиях "Вклада в будущее" в китайской валюте. Чаще всего клиенты размещают средства на срок до полугода.Средний чек депозита с марта, когда был запущен "Вклад в будущее" в юанях, вырос почти в 2 раза и в октябре превысил 380 тысяч юаней. Чаще всего клиенты ВТБ размещают китайскую валюту на срок 3-6 месяцев, причем на полугодовые вклады приходится 85% от общего количества таких депозитов. Еще 10% вкладов открываются на срок свыше полугода и до года. На краткосрочные депозиты в юанях с размещением средств на 91 день пришлось лишь 5% от общего количества.По оценкам банка, популярность вкладов в юанях как одного из альтернативных инструментов сбережений резко увеличилась весной и остается на высоком уровне. После перезапуска продукта 3 октября наблюдается устойчивый интерес клиентов к вкладам в китайской валюте, ожидается, что спрос на них сохранится до конца года. Однако самым востребованным сберегательным инструментом у клиентов банка по-прежнему остается рублевый депозит, отмечают в ВТБ.

https://ria.ru/20221017/vtb-1824742664.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, втб, вклады, банки