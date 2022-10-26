https://ria.ru/20221026/yazyk-1827050189.html

В Госдуме внесли законопроект о защите русского языка

В Госдуме внесли законопроект о защите русского языка - РИА Новости, 26.10.2022

В Госдуме внесли законопроект о защите русского языка

Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:32

2022-10-26T21:32

2022-10-26T21:32

общество

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221026/yazyk-1826848085.html

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общество, госдума рф