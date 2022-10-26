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В Госдуме внесли законопроект о защите русского языка - РИА Новости, 26.10.2022
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В Госдуме внесли законопроект о защите русского языка
В Госдуме внесли законопроект о защите русского языка - РИА Новости, 26.10.2022
В Госдуме внесли законопроект о защите русского языка
Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:32
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общество
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе."Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
21:32 26.10.2022
 
В Госдуме внесли законопроект о защите русского языка

В Госдуме внесли проект о защите русского языка от излишнего употребления иностранных слов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, внесли в Госдуму, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
11:18
В Совфеде обратили внимание на обилие иностранных слов в русском языке
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
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