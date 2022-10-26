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Эксперты из разных стран обсудили в Югре сохранение языков коренных народов - РИА Новости, 26.10.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20221026/yazyk-1826950111.html
Эксперты из разных стран обсудили в Югре сохранение языков коренных народов
Эксперты из разных стран обсудили в Югре сохранение языков коренных народов - РИА Новости, 26.10.2022
Эксперты из разных стран обсудили в Югре сохранение языков коренных народов
Порядка 150 экспертов из регионов России, Индии и Казахстана обсудили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сохранение традиционных знаний и языков... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:30
2022-10-26T15:30
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
индия
казахстан
россия
юнеско
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Порядка 150 экспертов из регионов России, Индии и Казахстана обсудили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сохранение традиционных знаний и языков коренных народов, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи региона.Международная конференция, посвященная сохранению и развитию языков коренных народов, их традиционных знаний и этнокультуры прошла в Югре при поддержке ЮНЕСКО в рамках реализации программы "Мой родной язык" и Международного десятилетия языков коренных народов. В онлайн- и офлайн-форматах участие в конференции приняли около 150 экспертов, в том числе ученые-исследователи из Индии и Казахстана."Основа традиционных знаний - гармония природы и человека. Для приоритетного пользования земельными ресурсами, животным миром коренными народами образованы 475 территорий традиционного природопользования. Это 24% от общей площади региона. На этих землях коренные народы ведут традиционную хозяйственную деятельность - охотятся, собирают дикоросы, занимаются рыбалкой, используя знания предков о бережном природопользовании", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.Глава региона отметила, что власти автономного округа ведут контроль за соблюдением природоохранного законодательства в местах традиционного проживания коренных народов для сохранения биологического разнообразия этих территорий. По ее словам, за последние пять лет в реестр объектов нематериального культурного наследия Югры внесено 53 наименования, в том числе обычаи, технологии изготовления предметов быта, традиционных инструментов и костюмов, а также традиционные ремесла. В общей сложности в реестр нематериального культурного наследия Югры внесен 81 объект.Помимо этого, по ее словам, с 2018 года в автономном округе были запущены 69 IT-стойбищ, благодаря котором доступ к сервисам "Госуслуг" смогли получить около 3 тысяч человек. Также в регионе, подчеркнула Комарова, успешно развиваются проект "Стойбищная школа-сад", в которых занимаются 30 детей в возрасте от 3 до 7 лет, и этноблогинг.
https://ria.ru/20221026/byudzhet-1826927811.html
индия
казахстан
россия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийск
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общество, наталья комарова, индия, казахстан, россия, юнеско, сургут, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийск
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Наталья Комарова, Индия, Казахстан, Россия, ЮНЕСКО, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийск
15:30 26.10.2022
 
Эксперты из разных стран обсудили в Югре сохранение языков коренных народов

Эксперты из разных стран обсудили в Югре сохранение языков коренных народов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСургут
Сургут - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Порядка 150 экспертов из регионов России, Индии и Казахстана обсудили в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сохранение традиционных знаний и языков коренных народов, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи региона.
Международная конференция, посвященная сохранению и развитию языков коренных народов, их традиционных знаний и этнокультуры прошла в Югре при поддержке ЮНЕСКО в рамках реализации программы "Мой родной язык" и Международного десятилетия языков коренных народов. В онлайн- и офлайн-форматах участие в конференции приняли около 150 экспертов, в том числе ученые-исследователи из Индии и Казахстана.
"Основа традиционных знаний - гармония природы и человека. Для приоритетного пользования земельными ресурсами, животным миром коренными народами образованы 475 территорий традиционного природопользования. Это 24% от общей площади региона. На этих землях коренные народы ведут традиционную хозяйственную деятельность - охотятся, собирают дикоросы, занимаются рыбалкой, используя знания предков о бережном природопользовании", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.
Глава региона отметила, что власти автономного округа ведут контроль за соблюдением природоохранного законодательства в местах традиционного проживания коренных народов для сохранения биологического разнообразия этих территорий. По ее словам, за последние пять лет в реестр объектов нематериального культурного наследия Югры внесено 53 наименования, в том числе обычаи, технологии изготовления предметов быта, традиционных инструментов и костюмов, а также традиционные ремесла. В общей сложности в реестр нематериального культурного наследия Югры внесен 81 объект.
Помимо этого, по ее словам, с 2018 года в автономном округе были запущены 69 IT-стойбищ, благодаря котором доступ к сервисам "Госуслуг" смогли получить около 3 тысяч человек. Также в регионе, подчеркнула Комарова, успешно развиваются проект "Стойбищная школа-сад", в которых занимаются 30 детей в возрасте от 3 до 7 лет, и этноблогинг.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоНаталья КомароваИндияКазахстанРоссияЮНЕСКОСургутХанты-Мансийский автономный округХанты-Мансийск
 
 
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