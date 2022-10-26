https://ria.ru/20221026/yandeks-1826867098.html

Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей

Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей - РИА Новости, 26.10.2022

Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей

Верховный суд РФ подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:11

2022-10-26T12:11

2022-10-26T12:11

россия

киров

яндекс

общество

верховный суд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790604698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_985de1dff2c0e7ee4746f2ba4cc35b2e.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Суд рассмотрел дело водителя из Кирова, который передал свою учетную запись сыну, за что сервис оштрафовал его на 150 тысяч рублей - именно такая санкция была прописана в соответствующем пункте договора.Недовольный клиент обратился в суд с требованием снизить сумму неустойки. Суд учел, что машина в результате повреждена не была и снизил штраф до 50 тысяч рублей, однако с этим уже не согласился "Яндекс.Драйв", и спор дошел до Верховного суда РФ.Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным - за повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, который никак не влияет на факт передачи учетной записи."При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения", - решил ВС РФ и направил спор на новое рассмотрение решать, правда ли такой штраф слишком велик для такого нарушения.

https://ria.ru/20220516/yandeks-1788759610.html

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киров, яндекс, общество, верховный суд рф