https://ria.ru/20221026/yandeks-1826867098.html
Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей
Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей - РИА Новости, 26.10.2022
Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей
Верховный суд РФ подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:11
2022-10-26T12:11
2022-10-26T12:11
россия
киров
яндекс
общество
верховный суд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790604698_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_985de1dff2c0e7ee4746f2ba4cc35b2e.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Суд рассмотрел дело водителя из Кирова, который передал свою учетную запись сыну, за что сервис оштрафовал его на 150 тысяч рублей - именно такая санкция была прописана в соответствующем пункте договора.Недовольный клиент обратился в суд с требованием снизить сумму неустойки. Суд учел, что машина в результате повреждена не была и снизил штраф до 50 тысяч рублей, однако с этим уже не согласился "Яндекс.Драйв", и спор дошел до Верховного суда РФ.Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным - за повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, который никак не влияет на факт передачи учетной записи."При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения", - решил ВС РФ и направил спор на новое рассмотрение решать, правда ли такой штраф слишком велик для такого нарушения.
https://ria.ru/20220516/yandeks-1788759610.html
россия
киров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790604698_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_9b344d03d65dc635770bc691f277df45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киров, яндекс, общество, верховный суд рф
Россия, Киров, Яндекс, Общество, Верховный суд РФ
Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей
Верховный суд России подтвердил право сервиса "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Суд рассмотрел дело водителя из Кирова
, который передал свою учетную запись сыну, за что сервис оштрафовал его на 150 тысяч рублей - именно такая санкция была прописана в соответствующем пункте договора.
Недовольный клиент обратился в суд с требованием снизить сумму неустойки. Суд учел, что машина в результате повреждена не была и снизил штраф до 50 тысяч рублей, однако с этим уже не согласился "Яндекс.Драйв", и спор дошел до Верховного суда РФ.
Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным - за повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, который никак не влияет на факт передачи учетной записи.
"При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения", - решил ВС РФ и направил спор на новое рассмотрение решать, правда ли такой штраф слишком велик для такого нарушения.