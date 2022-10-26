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Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей - РИА Новости, 26.10.2022
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Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей
Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей - РИА Новости, 26.10.2022
Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей
Верховный суд РФ подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:11
2022-10-26T12:11
россия
киров
яндекс
общество
верховный суд рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Суд рассмотрел дело водителя из Кирова, который передал свою учетную запись сыну, за что сервис оштрафовал его на 150 тысяч рублей - именно такая санкция была прописана в соответствующем пункте договора.Недовольный клиент обратился в суд с требованием снизить сумму неустойки. Суд учел, что машина в результате повреждена не была и снизил штраф до 50 тысяч рублей, однако с этим уже не согласился "Яндекс.Драйв", и спор дошел до Верховного суда РФ.Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным - за повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, который никак не влияет на факт передачи учетной записи."При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения", - решил ВС РФ и направил спор на новое рассмотрение решать, правда ли такой штраф слишком велик для такого нарушения.
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россия, киров, яндекс, общество, верховный суд рф
Россия, Киров, Яндекс, Общество, Верховный суд РФ
12:11 26.10.2022
 
Верховный суд подтвердил право "Яндекс.Драйва" штрафовать водителей

Верховный суд России подтвердил право сервиса "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАвтомобиль сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв"
Автомобиль сервиса каршеринга Яндекс.Драйв - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Автомобиль сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ подтвердил право сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" штрафовать водителей, незаконно передавших машину третьему лицу, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Суд рассмотрел дело водителя из Кирова, который передал свою учетную запись сыну, за что сервис оштрафовал его на 150 тысяч рублей - именно такая санкция была прописана в соответствующем пункте договора.
Недовольный клиент обратился в суд с требованием снизить сумму неустойки. Суд учел, что машина в результате повреждена не была и снизил штраф до 50 тысяч рублей, однако с этим уже не согласился "Яндекс.Драйв", и спор дошел до Верховного суда РФ.
Коллегия сочла довод нижестоящей инстанции неверным - за повреждение автомобиля предусмотрен отдельный штраф, который никак не влияет на факт передачи учетной записи.
"При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения", - решил ВС РФ и направил спор на новое рассмотрение решать, правда ли такой штраф слишком велик для такого нарушения.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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"Яндекс" не планирует переносить штаб-квартиру из России
 
РоссияКировЯндексОбществоВерховный суд РФ
 
 
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