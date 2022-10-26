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Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Киева в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/vzvod-1827057002.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Киева в Донбассе
Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Киева в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2022
Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Киева в Донбассе
Артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T22:35
2022-10-26T23:31
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
россия
в мире
кременная
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий, участвующий в спецоперации в расчете БМ-21 "Град".Он уточнил, что основные цели для расчета — живая сила противника, техника, укрепрайоны. По словам собеседника агентства, особый интерес представляет иностранное вооружение."Зацепили "три топора" (американская гаубица М777. — Прим. ред.), зацепили неплохо", — добавил артиллерист.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев сегодня сообщил, что самые ожесточенные бои сейчас идут в районе Кременной и Сватово. По его словам, все попытки ВСУ продвинуться приводят к большим потерям в рядах атакующих.Накануне Киселев также рассказал, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, пытавшимся прорваться в Кременную. Он высоко оценил эффективность обороны, организованной союзными силами на этом направлении.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221026/kherson-1827023506.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, донбасс, россия, в мире, кременная, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Россия, В мире, Кременная, Вооруженные силы Украины
22:35 26.10.2022 (обновлено: 23:31 26.10.2022)
 
Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Киева в Донбассе

Боец ВС России заявил об уничтожении артиллеристами ЗВО танкового взвода Киева в Донбассе

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий, участвующий в спецоперации в расчете БМ-21 "Град".

"Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу (три машины). — Прим. ред.), сказали нам "удачно все", — рассказал боец.

Он уточнил, что основные цели для расчета — живая сила противника, техника, укрепрайоны. По словам собеседника агентства, особый интерес представляет иностранное вооружение.
"Зацепили "три топора" (американская гаубица М777. — Прим. ред.), зацепили неплохо", — добавил артиллерист.
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Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев сегодня сообщил, что самые ожесточенные бои сейчас идут в районе Кременной и Сватово. По его словам, все попытки ВСУ продвинуться приводят к большим потерям в рядах атакующих.
Накануне Киселев также рассказал, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, пытавшимся прорваться в Кременную. Он высоко оценил эффективность обороны, организованной союзными силами на этом направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассРоссияВ миреКременнаяВооруженные силы Украины
 
 
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