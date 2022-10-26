https://ria.ru/20221026/vzvod-1827057002.html

Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Киева в Донбассе

Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Киева в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2022

Артиллеристы ЗВО уничтожили танковый взвод Киева в Донбассе

Артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T22:35

2022-10-26T22:35

2022-10-26T23:31

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

россия

в мире

кременная

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:192:2500:1598_1920x0_80_0_0_e70a9ac8f0a914016cffcb6d17cfdeee.jpg

ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, рассказал журналистам военнослужащий, участвующий в спецоперации в расчете БМ-21 "Град".Он уточнил, что основные цели для расчета — живая сила противника, техника, укрепрайоны. По словам собеседника агентства, особый интерес представляет иностранное вооружение."Зацепили "три топора" (американская гаубица М777. — Прим. ред.), зацепили неплохо", — добавил артиллерист.Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев сегодня сообщил, что самые ожесточенные бои сейчас идут в районе Кременной и Сватово. По его словам, все попытки ВСУ продвинуться приводят к большим потерям в рядах атакующих.Накануне Киселев также рассказал, что российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, пытавшимся прорваться в Кременную. Он высоко оценил эффективность обороны, организованной союзными силами на этом направлении.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221026/kherson-1827023506.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

россия

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, донбасс, россия, в мире, кременная, вооруженные силы украины