https://ria.ru/20221026/vypolnenie-1827060723.html

Замглавы МИД России обсудили с главой ЮНКТАД выполнение "зерновой сделки"

Замглавы МИД России обсудили с главой ЮНКТАД выполнение "зерновой сделки" - РИА Новости, 26.10.2022

Замглавы МИД России обсудили с главой ЮНКТАД выполнение "зерновой сделки"

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан "зерновую сделку", напомнил о РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T23:14

2022-10-26T23:14

2022-10-26T23:14

экономика

сергей вершинин

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

москва

стамбул

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817064421_0:145:3123:1902_1920x0_80_0_0_e9c88ad01eb12d8f369013c5845fdea0.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан "зерновую сделку", напомнил о необходимости изъятия российских продовольствия и удобрений из-под западных санкций, сообщил МИД РФ.Во вторник Вершинин и Гриспан провели телефонный разговор."Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. В целом отмечалась необходимость практического изъятия российских продовольствия и удобрений из-под действия односторонних западных санкций как гуманитарных товаров в интересах снижения угроз в сфере глобальной продовольственной безопасности. С российской стороны был отдельно подчеркнут "пакетный" характер заключенных в Стамбуле 22 июля договоренностей, предполагающий их взаимосвязанную реализацию", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь, президент РФ заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.В середине октября замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава ЮНКТАД Гринспан приезжали на переговоры в Москву.

https://ria.ru/20221026/sdelka-1826950373.html

https://ria.ru/20221026/suda-1826918198.html

https://ria.ru/20221026/turtsiya-1827010492.html

москва

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сергей вершинин, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, москва, стамбул, россия, оон