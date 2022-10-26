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Замглавы МИД России обсудили с главой ЮНКТАД выполнение "зерновой сделки" - РИА Новости, 26.10.2022
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Замглавы МИД России обсудили с главой ЮНКТАД выполнение "зерновой сделки"
Замглавы МИД России обсудили с главой ЮНКТАД выполнение "зерновой сделки" - РИА Новости, 26.10.2022
Замглавы МИД России обсудили с главой ЮНКТАД выполнение "зерновой сделки"
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан "зерновую сделку", напомнил о РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:14
2022-10-26T23:14
экономика
сергей вершинин
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
москва
стамбул
россия
оон
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан "зерновую сделку", напомнил о необходимости изъятия российских продовольствия и удобрений из-под западных санкций, сообщил МИД РФ.Во вторник Вершинин и Гриспан провели телефонный разговор."Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. В целом отмечалась необходимость практического изъятия российских продовольствия и удобрений из-под действия односторонних западных санкций как гуманитарных товаров в интересах снижения угроз в сфере глобальной продовольственной безопасности. С российской стороны был отдельно подчеркнут "пакетный" характер заключенных в Стамбуле 22 июля договоренностей, предполагающий их взаимосвязанную реализацию", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь, президент РФ заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.В середине октября замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава ЮНКТАД Гринспан приезжали на переговоры в Москву.
https://ria.ru/20221026/sdelka-1826950373.html
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экономика, сергей вершинин, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, москва, стамбул, россия, оон
Экономика, Сергей Вершинин, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Москва, Стамбул, Россия, ООН
23:14 26.10.2022
 
Замглавы МИД России обсудили с главой ЮНКТАД выполнение "зерновой сделки"

Замглавы МИД России Вершинин и глава ЮНКТАД Гринспан обсудили выполнение "зерновой сделки"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан "зерновую сделку", напомнил о необходимости изъятия российских продовольствия и удобрений из-под западных санкций, сообщил МИД РФ.
Во вторник Вершинин и Гриспан провели телефонный разговор.
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 15:31
В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку
"Собеседники продолжили обсуждение вопросов, связанных с выполнением российско-ооновского меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. В целом отмечалась необходимость практического изъятия российских продовольствия и удобрений из-под действия односторонних западных санкций как гуманитарных товаров в интересах снижения угроз в сфере глобальной продовольственной безопасности. С российской стороны был отдельно подчеркнут "пакетный" характер заключенных в Стамбуле 22 июля договоренностей, предполагающий их взаимосвязанную реализацию", - сообщил МИД РФ по итогам переговоров.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
Сухогруз Brave Commander с пшеницей - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 14:10
Источник: движение судов по коридору зерновой сделки приостанавливали
В ООН ранее заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь, президент РФ заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
В середине октября замгенсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава ЮНКТАД Гринспан приезжали на переговоры в Москву.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 18:04
Турция надеется на положительный исход переговоров по зерновой сделке
 
ЭкономикаСергей ВершининАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикМоскваСтамбулРоссияООН
 
 
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