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Пушилин заявил, что ВСУ могут оставить "пакет проблем" при уходе из городов - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/vsu-1826983064.html
Пушилин заявил, что ВСУ могут оставить "пакет проблем" при уходе из городов
Пушилин заявил, что ВСУ могут оставить "пакет проблем" при уходе из городов - РИА Новости, 26.10.2022
Пушилин заявил, что ВСУ могут оставить "пакет проблем" при уходе из городов
Освобожденные от ВСУ города могут достаться с "пакетом проблем" из-за действий украинских силовиков, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T16:51
2022-10-26T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
амвросиевка
ситуация в днр и лнр
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АМВРОСИЕВКА, 26 окт — РИА Новости. Освобожденные от ВСУ города могут достаться с "пакетом проблем" из-за действий украинских силовиков, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на совещании в Амвросиевке."С учетом того как ведет себя противник мы получим свои города, я говорю про Славянск, Краматорск... С достаточным пакетом проблем", — сказал он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, амвросиевка, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Амвросиевка, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:51 26.10.2022 (обновлено: 17:42 26.10.2022)
 
Пушилин заявил, что ВСУ могут оставить "пакет проблем" при уходе из городов

Пушилин считает, что освобожденные города могут достаться с "пакетом проблем" из-за ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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АМВРОСИЕВКА, 26 окт — РИА Новости. Освобожденные от ВСУ города могут достаться с "пакетом проблем" из-за действий украинских силовиков, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на совещании в Амвросиевке.
"С учетом того как ведет себя противник мы получим свои города, я говорю про Славянск, Краматорск... С достаточным пакетом проблем", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за эту инициативу высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Сегодня глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.
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