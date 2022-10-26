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Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/vsu-1826876952.html
Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 26.10.2022
Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено до 125 военных Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:36
2022-10-26T16:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено до 125 военных Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221026/minoborony-1826877366.html
россия
украина
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
12:36 26.10.2022 (обновлено: 16:20 26.10.2022)
 
Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские силы уничтожили до 125 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено до 125 военных Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьХерсонская область
 
 
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