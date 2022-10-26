https://ria.ru/20221026/vsu-1826876952.html

Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 26.10.2022

Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено до 125 военных Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:36

2022-10-26T12:36

2022-10-26T16:20

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено до 125 военных Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221026/minoborony-1826877366.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область