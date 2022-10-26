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Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении - РИА Новости, 26.10.2022
Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено до 125 военных Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:36
2022-10-26T12:36
2022-10-26T16:20
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено до 125 военных Украины, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп предпринимал безуспешные попытки атаковать в направлениях населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. В результате нанесения поражения уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221026/minoborony-1826877366.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:36 26.10.2022 (обновлено: 16:20 26.10.2022)
Российские силы сорвали атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Российские силы уничтожили до 125 боевиков ВСУ на Николаево-Криворожском направлении