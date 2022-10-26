08:16 26.10.2022 (обновлено: 09:26 26.10.2022)
На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ
Рогов заявил о перегруппировке сил ВСУ на Запорожском направлении для атаки на Васильевку
© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, планируют начать атаку, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, (украинские войска. — Прим. ред.), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам", — сообщил чиновник.
Он добавил, что это сейчас "наиболее горячие" направления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.