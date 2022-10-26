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На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/vsu-1826811836.html
На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ
На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ
Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, планируют начать атаку, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:16
2022-10-26T09:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, планируют начать атаку, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что это сейчас "наиболее горячие" направления.В городе Васильевка находится КПП между Украиной и новыми регионами России.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
08:16 26.10.2022 (обновлено: 09:26 26.10.2022)
 
На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ

Рогов заявил о перегруппировке сил ВСУ на Запорожском направлении для атаки на Васильевку

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, планируют начать атаку, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".
"Сейчас происходит оппозиционное противостояние, идут артиллерийские дуэли. Идет перегруппировка большого количества соединений. Как я и предполагал, (украинские войска. — Прим. ред.), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам", — сообщил чиновник.
Он добавил, что это сейчас "наиболее горячие" направления.
В городе Васильевка находится КПП между Украиной и новыми регионами России.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
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