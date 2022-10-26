https://ria.ru/20221026/vsu-1826811836.html

На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ

На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022

На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ

Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, планируют начать атаку, заявил член главного совета администрации... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:16

2022-10-26T08:16

2022-10-26T09:26

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817586365_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_353d60bcdc95782be5635440c7527c87.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украинские вооруженные силы начали масштабную перегруппировку на Запорожском направлении, планируют начать атаку, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что это сейчас "наиболее горячие" направления.В городе Васильевка находится КПП между Украиной и новыми регионами России.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, запорожская область