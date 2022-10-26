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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 26.10.2022
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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна
Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым готовится, по времени РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:13
2022-10-26T13:13
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
россия
армения
азербайджан
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым готовится, по времени и месту сориентируют позже, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября может отправиться в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым."Мы уже говорили, что такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится. По месту и по времени мы также дополнительно вас своевременно сориентируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли 31 октября трехсторонняя встреча между Россией, Арменией и Азербайджаном.Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
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владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, армения, азербайджан, в мире, дмитрий песков
Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Россия, Армения, Азербайджан, В мире, Дмитрий Песков
13:13 26.10.2022
 
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Песков пообещал сообщить о времени и месте встречи Путина, Алиева и Пашиняна

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым готовится, по времени и месту сориентируют позже, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября может отправиться в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:59
Эксперт: Алиев и Пашинян могут согласовать в Москве текст мирного договора
"Мы уже говорили, что такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится. По месту и по времени мы также дополнительно вас своевременно сориентируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли 31 октября трехсторонняя встреча между Россией, Арменией и Азербайджаном.
Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Флаги стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 08:00
Постсоветскому пространству пора готовиться к тому, что будет после Украины
 
Владимир ПутинНикол ПашинянИльхам АлиевРоссияАрменияАзербайджанВ миреДмитрий Песков
 
 
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