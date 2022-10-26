https://ria.ru/20221026/vstrecha-1826894287.html

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым готовится, по времени РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:13

2022-10-26T13:13

2022-10-26T13:13

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

россия

армения

азербайджан

в мире

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155950/90/1559509085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48052d1ab0111e17dca8979457baa5f9.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Трехсторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым готовится, по времени и месту сориентируют позже, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил журналистам, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября может отправиться в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым."Мы уже говорили, что такая трехсторонняя встреча готовится. Мы надеемся, что она состоится. По месту и по времени мы также дополнительно вас своевременно сориентируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, готовится ли 31 октября трехсторонняя встреча между Россией, Арменией и Азербайджаном.Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

https://ria.ru/20221025/tekst-1826698573.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

россия

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, армения, азербайджан, в мире, дмитрий песков