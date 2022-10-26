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В Москве около трех тысяч врачей прошли обучение по семи направлениям - РИА Новости, 26.10.2022
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В Москве около трех тысяч врачей прошли обучение по семи направлениям
В Москве около трех тысяч врачей прошли обучение по семи направлениям - РИА Новости, 26.10.2022
В Москве около трех тысяч врачей прошли обучение по семи направлениям
Около трех тысяч врачей общей практики прошли обучение по семи медицинским направлениям в кадровом центре депздрава Москвы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:33
2022-10-26T08:33
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около трех тысяч врачей общей практики прошли обучение по семи медицинским направлениям в кадровом центре депздрава Москвы, сообщается на портале мэра столицы."В столичной системе здравоохранения работают около трех тысяч врачей общей практики. Комплексная программа обучения на базе Кадрового центра департамента здравоохранения Москвы необходима для того, чтобы специалисты постоянно повышали уровень своих знаний... В общей сложности медики охватили уже семь направлений", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она уточнила, что врачи завершают обучение по неврологии, инфекционным болезням, эндокринологии и урологии. По оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии обучение уже завершено.На сайте отмечается, что программа рассчитана на полтора года и включает 13 образовательных модулей, которые длятся по 18 академических часов."В состав центра входит 31 симуляционная станция, оснащенная специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Высокотехнологичное оборудование, на котором проводится оценка и обучение, включает более 1100 симуляторов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220930/kompleks-1820604393.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
08:33 26.10.2022
 
В Москве около трех тысяч врачей прошли обучение по семи направлениям

Около трех тысяч врачей общей практики прошли обучение по семи направлениям в Москве

© РИА Новости / Владимир АстапковичВрач в ординаторской работает на компьютере
Врач в ординаторской работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Врач в ординаторской работает на компьютере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около трех тысяч врачей общей практики прошли обучение по семи медицинским направлениям в кадровом центре депздрава Москвы, сообщается на портале мэра столицы.
"В столичной системе здравоохранения работают около трех тысяч врачей общей практики. Комплексная программа обучения на базе Кадрового центра департамента здравоохранения Москвы необходима для того, чтобы специалисты постоянно повышали уровень своих знаний... В общей сложности медики охватили уже семь направлений", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Она уточнила, что врачи завершают обучение по неврологии, инфекционным болезням, эндокринологии и урологии. По оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии обучение уже завершено.
На сайте отмечается, что программа рассчитана на полтора года и включает 13 образовательных модулей, которые длятся по 18 академических часов.
"В состав центра входит 31 симуляционная станция, оснащенная специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Высокотехнологичное оборудование, на котором проводится оценка и обучение, включает более 1100 симуляторов", - добавляется в сообщении.
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