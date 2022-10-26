https://ria.ru/20221026/vrachi-1826813984.html

В Москве около трех тысяч врачей прошли обучение по семи направлениям

В Москве около трех тысяч врачей прошли обучение по семи направлениям - РИА Новости, 26.10.2022

В Москве около трех тысяч врачей прошли обучение по семи направлениям

Около трех тысяч врачей общей практики прошли обучение по семи медицинским направлениям в кадровом центре депздрава Москвы, сообщается на портале мэра столицы. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:33

2022-10-26T08:33

2022-10-26T08:33

общество

москва

анастасия ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757197157_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_23d9fab40582cfd26ead950f8ddcd306.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около трех тысяч врачей общей практики прошли обучение по семи медицинским направлениям в кадровом центре депздрава Москвы, сообщается на портале мэра столицы."В столичной системе здравоохранения работают около трех тысяч врачей общей практики. Комплексная программа обучения на базе Кадрового центра департамента здравоохранения Москвы необходима для того, чтобы специалисты постоянно повышали уровень своих знаний... В общей сложности медики охватили уже семь направлений", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она уточнила, что врачи завершают обучение по неврологии, инфекционным болезням, эндокринологии и урологии. По оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии обучение уже завершено.На сайте отмечается, что программа рассчитана на полтора года и включает 13 образовательных модулей, которые длятся по 18 академических часов."В состав центра входит 31 симуляционная станция, оснащенная специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Высокотехнологичное оборудование, на котором проводится оценка и обучение, включает более 1100 симуляторов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220930/kompleks-1820604393.html

https://ria.ru/20220715/obuchenie-1802686846.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, анастасия ракова