02:05 26.10.2022 (обновлено: 10:02 26.10.2022)
Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США
Al Mayadeen: размещение в Румынии дивизии "Кричащие орлы" говорит о начале третьей мировой
Военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Штаты давно вынашивали план третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" якобы говорит о начале глобального конфликта, пишет обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.
"Ответ на вопрос, когда начнется третья мировая война, таков: "Она уже началась". Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ю американскую воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Речь идет о дислокации 4700 американских солдат из ее состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях. К тому же, командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта", — говорится в статье.
По мнению автора, США и Великобритания разыгрывают определенный сценарий, при реализации которого они смогут достичь своих ключевых целей, которые включают в себя ослабление России, Китая и Европы.
"Что важно для Штатов и Великобритании, так это фрагментация или ослабление России, а также разрушение европейской экономики, перенос промышленного и экономического капитала в США", — резюмирует обозреватель.
Ранее американский телеканал CBS сообщил, что Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Командир соединения заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские солдаты не будут принимать участия в боевых действиях в стране. По данным канала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.
В Вашингтоне уже заявляли, что американские военнослужащие не станут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит также говорила, что альянс не должен принимать прямого участия в конфликте на Украине. По ее словам, позиция остается без изменений.
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