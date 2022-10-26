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Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США - РИА Новости, 26.10.2022
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Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США
Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США - РИА Новости, 26.10.2022
Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США
Штаты давно вынашивали план третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T02:05
2022-10-26T10:02
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Штаты давно вынашивали план третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" якобы говорит о начале глобального конфликта, пишет обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.По мнению автора, США и Великобритания разыгрывают определенный сценарий, при реализации которого они смогут достичь своих ключевых целей, которые включают в себя ослабление России, Китая и Европы."Что важно для Штатов и Великобритании, так это фрагментация или ослабление России, а также разрушение европейской экономики, перенос промышленного и экономического капитала в США", — резюмирует обозреватель.Ранее американский телеканал CBS сообщил, что Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Командир соединения заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские солдаты не будут принимать участия в боевых действиях в стране. По данным канала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.В Вашингтоне уже заявляли, что американские военнослужащие не станут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит также говорила, что альянс не должен принимать прямого участия в конфликте на Украине. По ее словам, позиция остается без изменений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221023/shtorm-1826072709.html
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украина, сша, нато, восточная европа, в мире, россия, европа, великобритания, китай
Украина, США, НАТО, Восточная Европа, В мире, Россия, Европа, Великобритания, Китай
02:05 26.10.2022 (обновлено: 10:02 26.10.2022)
 
Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США

Al Mayadeen: размещение в Румынии дивизии "Кричащие орлы" говорит о начале третьей мировой

© AFP 2022 / DANIEL MIHAILESCUВоеннослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США
Военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / DANIEL MIHAILESCU
Военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Штаты давно вынашивали план третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" якобы говорит о начале глобального конфликта, пишет обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.

"Ответ на вопрос, когда начнется третья мировая война, таков: "Она уже началась". Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ю американскую воздушно-десантную дивизию "Кричащие орлы". Речь идет о дислокации 4700 американских солдат из ее состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях. К тому же, командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта", — говорится в статье.

По мнению автора, США и Великобритания разыгрывают определенный сценарий, при реализации которого они смогут достичь своих ключевых целей, которые включают в себя ослабление России, Китая и Европы.
"Что важно для Штатов и Великобритании, так это фрагментация или ослабление России, а также разрушение европейской экономики, перенос промышленного и экономического капитала в США", — резюмирует обозреватель.
Военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США во время учений - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 15:59
Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии
Ранее американский телеканал CBS сообщил, что Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Командир соединения заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские солдаты не будут принимать участия в боевых действиях в стране. По данным канала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.
В Вашингтоне уже заявляли, что американские военнослужащие не станут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит также говорила, что альянс не должен принимать прямого участия в конфликте на Украине. По ее словам, позиция остается без изменений.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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