https://ria.ru/20221026/voyna-1826795677.html

Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США

Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США - РИА Новости, 26.10.2022

Названы признаки развязывания третьей мировой войны со стороны США

Штаты давно вынашивали план третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T02:05

2022-10-26T02:05

2022-10-26T10:02

украина

сша

нато

восточная европа

в мире

россия

европа

великобритания

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Штаты давно вынашивали план третьей мировой войны, а недавнее размещение в Восточной Европе у границ Украины 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" якобы говорит о начале глобального конфликта, пишет обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.По мнению автора, США и Великобритания разыгрывают определенный сценарий, при реализации которого они смогут достичь своих ключевых целей, которые включают в себя ослабление России, Китая и Европы."Что важно для Штатов и Великобритании, так это фрагментация или ослабление России, а также разрушение европейской экономики, перенос промышленного и экономического капитала в США", — резюмирует обозреватель.Ранее американский телеканал CBS сообщил, что Штаты разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Командир соединения заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские солдаты не будут принимать участия в боевых действиях в стране. По данным канала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.В Вашингтоне уже заявляли, что американские военнослужащие не станут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит также говорила, что альянс не должен принимать прямого участия в конфликте на Украине. По ее словам, позиция остается без изменений.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221023/shtorm-1826072709.html

https://ria.ru/20220930/medvedev-1820749049.html

украина

сша

восточная европа

россия

европа

великобритания

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, сша, нато, восточная европа, в мире, россия, европа, великобритания, китай