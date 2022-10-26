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В МИД России предложили сохранить безвизовый въезд для украинцев - РИА Новости, 26.10.2022
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Туризм
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В МИД России предложили сохранить безвизовый въезд для украинцев
В МИД России предложили сохранить безвизовый въезд для украинцев - РИА Новости, 26.10.2022
В МИД России предложили сохранить безвизовый въезд для украинцев
Граждане Украины могут продолжить въезжать на территорию РФ с 1 января 2023 года без виз, несмотря на то, что Украина прекращает действие соглашения между... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:34
2022-10-26T16:06
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Граждане Украины могут продолжить въезжать на территорию РФ с 1 января 2023 года без виз, несмотря на то, что Украина прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках, гласит проект указа президента РФ.В пояснительной записке к проекту указа напоминается, что после 1 января 2023 года по инициативе украинской стороны (постановления кабинета министров Украины от 17 июня 2022 года № 692) прекратит действие соглашение между правительством РФ и правительством Украины о безвизовых поездках граждан РФ и Украины от 16 января 1997 года."Принятие российской стороной зеркальных мер путем введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев, который нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран. Такие наши действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследования властей Украины, а также нанесут ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины. В этой связи предлагает сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда", - гласит пояснительная записка к проекту указа, опубликованная на официальном сайте правительства РФ."1. Установить, что граждане Украины с 1 января 2023 года осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз по следующим действительным документам: а) паспорт гражданина Украины; б) паспорт гражданина Украины для выезда за границу; в) дипломатический паспорт; г) служебный паспорт; д) свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет (при условии выезда в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителями), опекунами, попечителями); е) удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее); ж) удостоверение личности на возвращение на Украину (только для возвращения на Украину); з) удостоверение члена экипажа воздушного судна", - гласит проект указа.Из проекта указа следует, что он вступит в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20221017/germaniya-1824729684.html
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Туризм, Украина, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Киев
15:34 26.10.2022 (обновлено: 16:06 26.10.2022)
 
В МИД России предложили сохранить безвизовый въезд для украинцев

МИД России предложил сохранить безвизовый въезд для украинцев и после 1 января 2023 года

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Граждане Украины могут продолжить въезжать на территорию РФ с 1 января 2023 года без виз, несмотря на то, что Украина прекращает действие соглашения между правительствами о безвизовых поездках, гласит проект указа президента РФ.
В пояснительной записке к проекту указа напоминается, что после 1 января 2023 года по инициативе украинской стороны (постановления кабинета министров Украины от 17 июня 2022 года № 692) прекратит действие соглашение между правительством РФ и правительством Украины о безвизовых поездках граждан РФ и Украины от 16 января 1997 года.
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"Принятие российской стороной зеркальных мер путем введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев, который нацелен на прекращение контактов между гражданами двух стран. Такие наши действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследования властей Украины, а также нанесут ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины. В этой связи предлагает сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда", - гласит пояснительная записка к проекту указа, опубликованная на официальном сайте правительства РФ.
"1. Установить, что граждане Украины с 1 января 2023 года осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз по следующим действительным документам: а) паспорт гражданина Украины; б) паспорт гражданина Украины для выезда за границу; в) дипломатический паспорт; г) служебный паспорт; д) свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет (при условии выезда в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или лиц, уполномоченных на это родителями (усыновителями), опекунами, попечителями); е) удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее); ж) удостоверение личности на возвращение на Украину (только для возвращения на Украину); з) удостоверение члена экипажа воздушного судна", - гласит проект указа.
Из проекта указа следует, что он вступит в силу со дня его подписания.
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