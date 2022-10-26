https://ria.ru/20221026/videoigry-1826821894.html

В России хотят ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр, пишут СМИ

В России хотят ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

В России хотят ужесточить правила выпуска и продажи видеоигр, пишут СМИ

Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект об обязательной маркировке видеоигр по возрасту, пишет газета... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:25

2022-10-26T09:25

2022-10-26T11:08

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект об обязательной маркировке видеоигр по возрасту, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ и источник в правительстве.По сведениям издания, законопроект вносит изменения в законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью". Предусматривается запрет выпуска и продажи видеоигр, содержащих запрещенную для распространения информацию. При присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций. Реестр таких учреждений будет вести Минцифры, а критерии их отбора подготовит Роскомнадзор. Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.Как пояснили газете в Роскомнадзоре, сейчас в российском законодательстве нет специального регулирования компьютерных игр. Из нового законопроекта следует, что изменения необходимы для "обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан" и для "профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента".Участники рынка, на которых ссылается газета, опасаются, что это грозит блокировкой зарубежных площадок игровой дистрибуции, если те откажутся исполнять требования российских регуляторов. Топ-менеджер одной из крупных игровых компаний подчеркнул, что к контенту нужен взвешенный подход, а законопроект следует обсудить с отраслью.С начала российской военной спецоперации на Украине зарубежные компании Steam и PlayStation ограничили продажу лицензионных игр пользователям из России, но в сети появились схемы обхода ограничений, отмечает газета. Конкуренцию зарубежным платформам сейчас составляют My.Games (в сентябре VK продала площадку за 642 миллиона долларов управляющему LETA Capital Александру Чачаве) и VK Play.

https://ria.ru/20220528/igry-1790684442.html

https://ria.ru/20220720/videoigry-1803641503.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)