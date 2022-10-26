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Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 26.10.2022
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Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 26.10.2022
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев
Правительство поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:48
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россия
общество
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе кабмина."Те, кто был ранен во время участия в специальной военной операции, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий", — уточнили там.Добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими Вооруженных сил России смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.Поправки в Федеральный закон "О ветеранах" подготовил депутат Владимир Гутенев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221021/teroborona-1825595071.html
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россия, общество, правительство рф
Россия, Общество, Правительство РФ
09:48 26.10.2022 (обновлено: 10:50 26.10.2022)
 
Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев

Правительство поддержало проект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Те, кто был ранен во время участия в специальной военной операции, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий", — уточнили там.
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Поправки в Федеральный закон "О ветеранах" подготовил депутат Владимир Гутенев.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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