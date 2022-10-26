https://ria.ru/20221026/veterany-1826825584.html

Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев

Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости, 26.10.2022

Правительство поддержало проект о статусе ветерана для добровольцев

Правительство поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:48

2022-10-26T09:48

2022-10-26T10:50

россия

общество

правительство рф

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации, сообщили в пресс-службе кабмина."Те, кто был ранен во время участия в специальной военной операции, смогут также претендовать на получение статуса инвалида боевых действий", — уточнили там.Добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими Вооруженных сил России смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.Поправки в Федеральный закон "О ветеранах" подготовил депутат Владимир Гутенев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221021/teroborona-1825595071.html

https://ria.ru/20221014/bashkiriya-1824011362.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, правительство рф