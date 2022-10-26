https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html

Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине

Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2022

Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине

Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:20

2022-10-26T17:20

2022-10-26T17:20

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франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 26 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане."Святой престол готов сделать все возможное для того, чтобы достичь мира. Если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы", - отметил источник, отвечая на вопрос о реакции Ватикана на последние предложения президента Франции Эммануэля Макрона.Ранее французский журнал Le Point сообщил о том, что в понедельник во время визита в Ватикан Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что "Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров"."Песков заявил о готовности Москвы вести диалог с папой Римским, и это хорошо. Что касается позиции Киева, то, как известно, в политике действует правило: "Никогда не говори никогда", - заметил источник агентства. Он также отметил важность того, какой будет реакция на эти предложения со стороны Вашингтона и Лондона.Источник напомнил, что папа Франциск неоднократно подтверждал свою готовность содействовать мирному разрешению украинского кризиса и дал соответствующие указания государственному секретарю Ватикана Пьетро Паролину.Во вторник кардинал Паролин в ходе беседы с журналистами в Риме положительно оценил заявление Пескова о готовности России разговаривать с США, другими странами и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине. Госсекретарь указал, что это "важный шаг вперед", отметив при этом, что "речь идет об общем подходе, который необходимо конкретизировать, учитывая все аспекты".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.

https://ria.ru/20221024/vstrecha-1826221408.html

https://ria.ru/20221026/kniga-1826949149.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826803608.html

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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, владимир путин, украина, россия