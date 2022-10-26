Рейтинг@Mail.ru
Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221026/vatikan-1826995372.html
Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине
Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2022
Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине
Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:20
2022-10-26T17:20
религия
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
эммануэль макрон
владимир путин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773909547_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_aca5118aa7c1e44d3d3ac78e02e73647.jpg
ВАТИКАН, 26 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане."Святой престол готов сделать все возможное для того, чтобы достичь мира. Если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы", - отметил источник, отвечая на вопрос о реакции Ватикана на последние предложения президента Франции Эммануэля Макрона.Ранее французский журнал Le Point сообщил о том, что в понедельник во время визита в Ватикан Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что "Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров"."Песков заявил о готовности Москвы вести диалог с папой Римским, и это хорошо. Что касается позиции Киева, то, как известно, в политике действует правило: "Никогда не говори никогда", - заметил источник агентства. Он также отметил важность того, какой будет реакция на эти предложения со стороны Вашингтона и Лондона.Источник напомнил, что папа Франциск неоднократно подтверждал свою готовность содействовать мирному разрешению украинского кризиса и дал соответствующие указания государственному секретарю Ватикана Пьетро Паролину.Во вторник кардинал Паролин в ходе беседы с журналистами в Риме положительно оценил заявление Пескова о готовности России разговаривать с США, другими странами и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине. Госсекретарь указал, что это "важный шаг вперед", отметив при этом, что "речь идет об общем подходе, который необходимо конкретизировать, учитывая все аспекты".Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
https://ria.ru/20221024/vstrecha-1826221408.html
https://ria.ru/20221026/kniga-1826949149.html
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826803608.html
ватикан
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773909547_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_f0a61056cefb806790f75584805fbbbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), эммануэль макрон, владимир путин, украина, россия
Религия, В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Украина, Россия
17:20 26.10.2022
 
Ватикан заявил о возможности выступить посредником конфликта на Украине

Источник: Ватикан был бы готов выступить посредником по Украине при обращении обеих сторон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСобор святого Петра в Ватикане
Собор святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Собор святого Петра в Ватикане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 26 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол готов сделать все возможное для достижения мира на Украине, заявил в среду РИА Новости информированный источник в Ватикане.
"Святой престол готов сделать все возможное для того, чтобы достичь мира. Если бы обе стороны попросили его о посредничестве, Святой престол, конечно, не отступился бы", - отметил источник, отвечая на вопрос о реакции Ватикана на последние предложения президента Франции Эммануэля Макрона.
Президент Франции Эммануэль Макрон выходит из машины у государственной резиденции в Кишневе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:02Религия
Макрон прибыл в Ватикан на встречу с папой Франциском
Ранее французский журнал Le Point сообщил о том, что в понедельник во время визита в Ватикан Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену в целях урегулирования кризиса на Украине. Макрон также заявил о необходимости того, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. В этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что "Россия открыта для всех контактов, но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров".
"Песков заявил о готовности Москвы вести диалог с папой Римским, и это хорошо. Что касается позиции Киева, то, как известно, в политике действует правило: "Никогда не говори никогда", - заметил источник агентства. Он также отметил важность того, какой будет реакция на эти предложения со стороны Вашингтона и Лондона.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
15:28
Польша отказалась от претензий на книгу, подаренную Макроном Папе Римскому
Источник напомнил, что папа Франциск неоднократно подтверждал свою готовность содействовать мирному разрешению украинского кризиса и дал соответствующие указания государственному секретарю Ватикана Пьетро Паролину.
Во вторник кардинал Паролин в ходе беседы с журналистами в Риме положительно оценил заявление Пескова о готовности России разговаривать с США, другими странами и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине. Госсекретарь указал, что это "важный шаг вперед", отметив при этом, что "речь идет об общем подходе, который необходимо конкретизировать, учитывая все аспекты".
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
06:24
Староверы рассказали о предложении Папы Римского Зеленскому и Путину
 
РелигияВ миреВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Эммануэль МакронВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала