https://ria.ru/20221026/usb-c-1826846960.html
Apple перейдет на порт USB-C
Apple перейдет на порт USB-C - РИА Новости, 26.10.2022
Apple перейдет на порт USB-C
Техника Apple будет заряжаться устройством с портом USB-C в свете нового законодательства Евросоюза, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на главу отдела... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:15
2022-10-26T11:15
2022-10-26T11:17
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Техника Apple будет заряжаться устройством с портом USB-C в свете нового законодательства Евросоюза, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на главу отдела маркетинга компании Грега Южвяка (Greg Joswiak).При этом ранее агентство заявляло, ссылаясь на источники, что Apple перейдет на USB-C уже в следующем году.Ранее Евросоюз принял новое законодательство, согласно которому все мобильные телефоны и планшеты должны будут перейти на единый тип зарядного устройства с портом USB-C с 2024 года, а все ноутбуки также подпадут под действие новых правил - через 40 месяцев после их вступления в силу.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством компьютеров, планшетов, телефонов, часов и программного обеспечения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, apple, apple iphone, технологии
В мире, Apple, Apple iPhone, Технологии
11:15 26.10.2022 (обновлено: 11:17 26.10.2022)
Apple перейдет на порт USB-C
Техника Apple будет заряжаться устройством с портом USB-C согласно новым законам Евросоюза
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Техника Apple будет заряжаться устройством с портом USB-C в свете нового законодательства Евросоюза, сообщает агентство Блумберг
с ссылкой на главу отдела маркетинга компании Грега Южвяка (Greg Joswiak).
"Южвяк сказал, что компания будет соблюдать закон, как и другие законы. Он отказался уточнить, когда iPhone может перейти на зарядное устройство, заменяющее Lightning", - пишет агентство.
При этом ранее агентство заявляло, ссылаясь на источники, что Apple перейдет на USB-C уже в следующем году.
Ранее Евросоюз принял новое законодательство, согласно которому все мобильные телефоны и планшеты должны будут перейти на единый тип зарядного устройства с портом USB-C с 2024 года, а все ноутбуки также подпадут под действие новых правил - через 40 месяцев после их вступления в силу.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством компьютеров, планшетов, телефонов, часов и программного обеспечения.