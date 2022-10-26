https://ria.ru/20221026/usb-c-1826846960.html

Apple перейдет на порт USB-C

Apple перейдет на порт USB-C - РИА Новости, 26.10.2022

Apple перейдет на порт USB-C

Техника Apple будет заряжаться устройством с портом USB-C в свете нового законодательства Евросоюза, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на главу отдела... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:15

2022-10-26T11:15

2022-10-26T11:17

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Техника Apple будет заряжаться устройством с портом USB-C в свете нового законодательства Евросоюза, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на главу отдела маркетинга компании Грега Южвяка (Greg Joswiak).При этом ранее агентство заявляло, ссылаясь на источники, что Apple перейдет на USB-C уже в следующем году.Ранее Евросоюз принял новое законодательство, согласно которому все мобильные телефоны и планшеты должны будут перейти на единый тип зарядного устройства с портом USB-C с 2024 года, а все ноутбуки также подпадут под действие новых правил - через 40 месяцев после их вступления в силу.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством компьютеров, планшетов, телефонов, часов и программного обеспечения.

https://ria.ru/20221013/servisy-1823794104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, apple, apple iphone, технологии