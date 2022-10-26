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В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1827009687.html
В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине
В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине - РИА Новости, 26.10.2022
В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине
На Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на письмо из... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T18:03
2022-10-26T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
верховная рада украины
генеральная прокуратура украины
совет национальной безопасности и обороны украины
александр бабаков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на письмо из украинской генпрокуратуры.Ранее Железняк отправил депутатское обращение в офис генпрокурора Украины Андрея Костина о предоставлении информации относительно санкций и национализации имущества лиц, связанных с РФ. Ответ Костина депутат публикует в своем Telegram-канале."В целях сохранения активов лиц, которые могут быть причастны к финансированию террористической деятельности Российской Федерации, прокурорами направлены запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых. По результатам выполнения запросов получена информация, в частности, об активах шести сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество)", - приводит текст письма генпрокурора Железняк.По информации генпрокуратуры, сейчас имущество указанных лиц арестовано на основании решения суда. В компетентные органы стран, где находится имущество "подозреваемых", направлены запросы о международной правовой помощи. При этом имена сенаторов в ответном письме Костина не указаны.В генпрокуратуре отметили, что прокурорами также осуществляется процессуальное руководство в ряде других уголовных производств по активам Александра Бабакова, Михаила Воеводина, Евгения Гинера, Михаила Фридмана, Олега Дерипаски. "В указанных уголовных производствах проводятся розыскные и другие процессуальные действия с целью недопущения незаконного вывода активов за границу, принимаются меры по отработке всех лиц, а также связанных с ними предприятий", - говорится в сообщении.В минувший четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу - почти 4 тысячи имен и названий компаний.
https://ria.ru/20221003/ukraina-1821222289.html
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https://ria.ru/20221012/ukaz-1823536946.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, совет национальной безопасности и обороны украины, александр бабаков, евгений гинер, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Генеральная прокуратура Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Александр Бабаков, Евгений Гинер, Ситуация в ДНР и ЛНР, Санкции в отношении России
18:03 26.10.2022
 
В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине

Депутат Рады Железняк: суд арестовал имущество шести российских сенаторов на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на письмо из украинской генпрокуратуры.
Ранее Железняк отправил депутатское обращение в офис генпрокурора Украины Андрея Костина о предоставлении информации относительно санкций и национализации имущества лиц, связанных с РФ. Ответ Костина депутат публикует в своем Telegram-канале.
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"В целях сохранения активов лиц, которые могут быть причастны к финансированию террористической деятельности Российской Федерации, прокурорами направлены запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых. По результатам выполнения запросов получена информация, в частности, об активах шести сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество)", - приводит текст письма генпрокурора Железняк.
По информации генпрокуратуры, сейчас имущество указанных лиц арестовано на основании решения суда. В компетентные органы стран, где находится имущество "подозреваемых", направлены запросы о международной правовой помощи. При этом имена сенаторов в ответном письме Костина не указаны.
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В генпрокуратуре отметили, что прокурорами также осуществляется процессуальное руководство в ряде других уголовных производств по активам Александра Бабакова, Михаила Воеводина, Евгения Гинера, Михаила Фридмана, Олега Дерипаски. "В указанных уголовных производствах проводятся розыскные и другие процессуальные действия с целью недопущения незаконного вывода активов за границу, принимаются меры по отработке всех лиц, а также связанных с ними предприятий", - говорится в сообщении.
В минувший четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу - почти 4 тысячи имен и названий компаний.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВерховная Рада УкраиныГенеральная прокуратура УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныАлександр БабаковЕвгений ГинерСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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