В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине
Депутат Рады Железняк: суд арестовал имущество шести российских сенаторов на Украине
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на письмо из украинской генпрокуратуры.
Ранее Железняк отправил депутатское обращение в офис генпрокурора Украины Андрея Костина о предоставлении информации относительно санкций и национализации имущества лиц, связанных с РФ. Ответ Костина депутат публикует в своем Telegram-канале.
"В целях сохранения активов лиц, которые могут быть причастны к финансированию террористической деятельности Российской Федерации, прокурорами направлены запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых. По результатам выполнения запросов получена информация, в частности, об активах шести сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество)", - приводит текст письма генпрокурора Железняк.
По информации генпрокуратуры, сейчас имущество указанных лиц арестовано на основании решения суда. В компетентные органы стран, где находится имущество "подозреваемых", направлены запросы о международной правовой помощи. При этом имена сенаторов в ответном письме Костина не указаны.
В генпрокуратуре отметили, что прокурорами также осуществляется процессуальное руководство в ряде других уголовных производств по активам Александра Бабакова, Михаила Воеводина, Евгения Гинера, Михаила Фридмана, Олега Дерипаски. "В указанных уголовных производствах проводятся розыскные и другие процессуальные действия с целью недопущения незаконного вывода активов за границу, принимаются меры по отработке всех лиц, а также связанных с ними предприятий", - говорится в сообщении.
В минувший четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу - почти 4 тысячи имен и названий компаний.
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