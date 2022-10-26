https://ria.ru/20221026/ukraina-1827009687.html

В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине

В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине - РИА Новости, 26.10.2022

В Раде заявили об аресте имущества шести российских сенаторов на Украине

На Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на письмо из... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T18:03

2022-10-26T18:03

2022-10-26T18:03

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. На Украине по решению суда арестовано имущество шести российских сенаторов, сообщил в среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на письмо из украинской генпрокуратуры.Ранее Железняк отправил депутатское обращение в офис генпрокурора Украины Андрея Костина о предоставлении информации относительно санкций и национализации имущества лиц, связанных с РФ. Ответ Костина депутат публикует в своем Telegram-канале."В целях сохранения активов лиц, которые могут быть причастны к финансированию террористической деятельности Российской Федерации, прокурорами направлены запросы и поручения на установление активов в отношении 619 подозреваемых. По результатам выполнения запросов получена информация, в частности, об активах шести сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания РФ (корпоративные права, земельные участки, недвижимость, движимое имущество)", - приводит текст письма генпрокурора Железняк.По информации генпрокуратуры, сейчас имущество указанных лиц арестовано на основании решения суда. В компетентные органы стран, где находится имущество "подозреваемых", направлены запросы о международной правовой помощи. При этом имена сенаторов в ответном письме Костина не указаны.В генпрокуратуре отметили, что прокурорами также осуществляется процессуальное руководство в ряде других уголовных производств по активам Александра Бабакова, Михаила Воеводина, Евгения Гинера, Михаила Фридмана, Олега Дерипаски. "В указанных уголовных производствах проводятся розыскные и другие процессуальные действия с целью недопущения незаконного вывода активов за границу, принимаются меры по отработке всех лиц, а также связанных с ними предприятий", - говорится в сообщении.В минувший четверг Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против физических и юридических лиц РФ, в приложениях к соответствующему указу - почти 4 тысячи имен и названий компаний.

https://ria.ru/20221003/ukraina-1821222289.html

https://ria.ru/20221011/politiki-1823116113.html

https://ria.ru/20221012/ukaz-1823536946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, верховная рада украины, генеральная прокуратура украины, совет национальной безопасности и обороны украины, александр бабаков, евгений гинер, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии