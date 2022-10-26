https://ria.ru/20221026/ukraina-1826966359.html

США потребовали от Греции отправить больше оружия на Украину, пишут СМИ

США потребовали от Греции отправить больше оружия на Украину, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2022

США потребовали от Греции отправить больше оружия на Украину, пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом просил отправить больше оружия на Украину, сообщила... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T16:13

2022-10-26T16:13

2022-10-26T16:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

кириакос мицотакис

энтони блинкен

греция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826829034_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fb4d0ecafb35915f1c88d2e4933f4456.jpg

АФИНЫ, 26 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом просил отправить больше оружия на Украину, сообщила газета "Эстиа".Телефонный разговор состоялся 24 октября. Как написал в соцсетях Мицотакис, они "обсудили тесную координацию в качестве союзников по НАТО, чтобы помочь Украине защититься от России, а также недавние события в Восточном Средиземноморье".Издание отмечает, что Америка сейчас не желает ввязываться в войны "ни ради свободы, ни ради интересов", и стремится к тому, чтобы за неё воевали другие."Мы видим это на Украине, которая стала форпостом в уже идущей войне Востока и Запада. И Европу, которая страдает от цены войны, призывают оказать поддержку. Оружием и боеприпасами на многие миллионы, которые посылают, чтобы помочь киевскому режиму продолжить сопротивляться. Уже многие европейские страны столкнулись с серьезной проблемой уменьшения, вплоть до полного опустошения, складов с боеприпасами. Ни одна страна не держит запасы больше, чем на 25 дней", - говорится в статье.Как пишет газета, Вашингтон обращается ко всем возможным источникам снабжения украинских сил, и одним из них является Греция."Она уже отправила стрелковое оружие не совместимого с НАТО калибра и приготовилась отправить бронетехнику восточного производства. Каждая следующая отправка оружия ослабит национальную оборонную систему и возможности сдерживания. Однако США настаивают", - пишет газета."Позавчера госсекретарь США Энтони Блинкен запросил от премьер-министра Кириакосом Мицотакиса, с которым имел телефонный разговор, отправить и другое оружие на Украину. Америка смотрит, чтобы ее интересы обслуживались наилучшим способом, а Европа расплачивается за это. Последствия нового повышения ставок ФРС все ещё не определены. Дорогой доллар уже привёл к подорожанию множества продуктов, что подорвало семейный бюджет почти каждого европейского дома. И это в дополнение к очень дорогому СПГ, который продают нам американцы, вопрос, по которому президент Франции Эммануэль Макрон уже выступил против Байдена", - пишет газета.Как сообщили РИА Новости источники, близкие к греческому правительству, США требуют от союзников по НАТО и всех партнёров срочно увеличить поставки всех вооружений на Украину. В частности, поставки систем противовоздушной обороны, нехватка которых ощущается у украинских вооружённых формирований. Этот вопрос поднимался в ходе подготовки поездки министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса на Украину 19 октября, сообщили источники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826930474.html

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html

https://ria.ru/20221024/makron-1826097086.html

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

украина

сша

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, кириакос мицотакис, энтони блинкен, греция