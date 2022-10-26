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СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826947208.html
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины - РИА Новости, 26.10.2022
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T15:23
2022-10-26T15:34
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киевская область
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Воздушная тревога уже во всех областях Украины кроме Крыма", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтверждают сигналы тревоги на местах. Граждан информируют в официальных Telegram-каналах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
украина
киевская область
киев
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украина, в мире, киевская область, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киевская область, Киев, Владимир Зеленский
15:23 26.10.2022 (обновлено: 15:34 26.10.2022)
 
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

"Страна.ua": воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Воздушная тревога уже во всех областях Украины кроме Крыма", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтверждают сигналы тревоги на местах. Граждан информируют в официальных Telegram-каналах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевская областьКиевВладимир Зеленский
 
 
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