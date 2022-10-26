https://ria.ru/20221026/ukraina-1826947208.html

СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:23

2022-10-26T15:23

2022-10-26T15:34

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киевская область

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Воздушная тревога уже во всех областях Украины кроме Крыма", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Представители местных властей и областных администраций со всех уголков Украины подтверждают сигналы тревоги на местах. Граждан информируют в официальных Telegram-каналах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

украина

киевская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, киевская область, киев, владимир зеленский