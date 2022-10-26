https://ria.ru/20221026/ukraina-1826930819.html

Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин

Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2022

Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин

США превратили Украину, своего сателлита, в полигон для военно-биологических экспериментов, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями органов... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:45

2022-10-26T14:45

2022-10-26T15:49

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владимир путин

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катрин колонна

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США превратили Украину, своего сателлита, в полигон для военно-биологических экспериментов, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ."Накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу", — сообщил президент.О том, что Москва получила сведения о планах Киева применить "грязную бомбу" сообщил 24 октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По сведениям Минобороны, Украина собирается обвинить в этом Россию. В ведомстве напомнили, что у киевского режима есть научные и производственные возможности для создания такого заряда.По расчетам, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть ПольшуВ то же время главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России."Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение на большой территории.

https://ria.ru/20221026/bomba-1826893661.html

https://ria.ru/20221024/sovbez-1826408467.html

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россия

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, в мире, владимир путин, игорь кириллов, катрин колонна, россия, киев, снг, вооруженные силы рф