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Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2022
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Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин
Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2022
Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин
США превратили Украину, своего сателлита, в полигон для военно-биологических экспериментов, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями органов... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:45
2022-10-26T15:49
украина
в мире
владимир путин
игорь кириллов
катрин колонна
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США превратили Украину, своего сателлита, в полигон для военно-биологических экспериментов, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ."Накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу", — сообщил президент.О том, что Москва получила сведения о планах Киева применить "грязную бомбу" сообщил 24 октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По сведениям Минобороны, Украина собирается обвинить в этом Россию. В ведомстве напомнили, что у киевского режима есть научные и производственные возможности для создания такого заряда.По расчетам, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть ПольшуВ то же время главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России."Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение на большой территории.
https://ria.ru/20221026/bomba-1826893661.html
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украина, в мире, владимир путин, игорь кириллов, катрин колонна, россия, киев, снг, вооруженные силы рф
Украина, В мире, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Катрин Колонна, Россия, Киев, СНГ, Вооруженные силы РФ
14:45 26.10.2022 (обновлено: 15:49 26.10.2022)
 
Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин

Путин заявил, что России известно о планах Украины применить "грязную бомбу"

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США превратили Украину, своего сателлита, в полигон для военно-биологических экспериментов, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"Накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу", — сообщил президент.
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
13:13
Песков: Россия будет говорить об угрозе применения Киевом "грязной бомбы"
О том, что Москва получила сведения о планах Киева применить "грязную бомбу" сообщил 24 октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По сведениям Минобороны, Украина собирается обвинить в этом Россию. В ведомстве напомнили, что у киевского режима есть научные и производственные возможности для создания такого заряда.
По расчетам, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу
В то же время главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России.
"Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение на большой территории.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 23:47
Россия запросила обсуждение в Совбезе ООН подготовки Киевом "грязной бомбы"
 
УкраинаВ миреВладимир ПутинИгорь КирилловКатрин КолоннаРоссияКиевСНГВооруженные силы РФ
 
 
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