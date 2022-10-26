14:45 26.10.2022 (обновлено: 15:49 26.10.2022)
Украину превратили в полигон для биологических экспериментов, заявил Путин
Путин заявил, что России известно о планах Украины применить "грязную бомбу"
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. США превратили Украину, своего сателлита, в полигон для военно-биологических экспериментов, заявил Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
"Накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны киевских властей об этом — нет, все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу", — сообщил президент.
О том, что Москва получила сведения о планах Киева применить "грязную бомбу" сообщил 24 октября начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По сведениям Минобороны, Украина собирается обвинить в этом Россию. В ведомстве напомнили, что у киевского режима есть научные и производственные возможности для создания такого заряда.
По расчетам, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу
В то же время главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что их страны отвергают утверждения России.
"Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение на большой территории.