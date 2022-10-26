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США используют Украину как таран против России, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826930474.html
США используют Украину как таран против России, заявил Путин
США используют Украину как таран против России, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2022
США используют Украину как таран против России, заявил Путин
Украина стала инструментом внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T14:45
2022-10-26T15:46
специальная военная операция на украине
украина
сша
в мире
владимир путин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина стала инструментом внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Российский лидер указал, что Штаты и их союзники не прекращают попыток устроить цветные революции, разжигают экстремистские и националистические настроения. Эти действия прямо угрожают всем странам СНГ, подчеркнул Путин.По словам президента, США используют Украину "как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, ну и против ОДКБ и СНГ в целом".Он добавил, что Запад действует в бывшей советской республике в своих военных целях.По его словам, Москве также известно о планах использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221025/kiberoperatsiya-1826415280.html
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украина, сша, в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, В мире, Владимир Путин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:45 26.10.2022 (обновлено: 15:46 26.10.2022)
 
США используют Украину как таран против России, заявил Путин

Путин заявил, что Украина потеряла суверенитет, США используют ее как таран против России

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина стала инструментом внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

"Чего они добиваются — те, кто это делает (Запад. — Прим. ред.), — мы видим на примере Украины, ставшей инструментом американской внешней политики. Страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США", — сказал Путин.

Российский лидер указал, что Штаты и их союзники не прекращают попыток устроить цветные революции, разжигают экстремистские и националистические настроения. Эти действия прямо угрожают всем странам СНГ, подчеркнул Путин.
По словам президента, США используют Украину "как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, ну и против ОДКБ и СНГ в целом".
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МИД России обвинил США в проведении киберопераций руками Украины
Он добавил, что Запад действует в бывшей советской республике в своих военных целях.
"Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе и тяжелым, не оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие", — объяснил Путин.
По его словам, Москве также известно о планах использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреВладимир ПутинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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