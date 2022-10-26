https://ria.ru/20221026/ukraina-1826930474.html

США используют Украину как таран против России, заявил Путин

США используют Украину как таран против России, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2022

США используют Украину как таран против России, заявил Путин

Украина стала инструментом внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T14:45

2022-10-26T14:45

2022-10-26T15:46

специальная военная операция на украине

украина

сша

в мире

владимир путин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина стала инструментом внешней политики США, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.Российский лидер указал, что Штаты и их союзники не прекращают попыток устроить цветные революции, разжигают экстремистские и националистические настроения. Эти действия прямо угрожают всем странам СНГ, подчеркнул Путин.По словам президента, США используют Украину "как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, ну и против ОДКБ и СНГ в целом".Он добавил, что Запад действует в бывшей советской республике в своих военных целях.По его словам, Москве также известно о планах использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221025/kiberoperatsiya-1826415280.html

https://ria.ru/20221021/nekompetentnost-1825491725.html

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сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, в мире, владимир путин, россия, ситуация в днр и лнр