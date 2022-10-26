https://ria.ru/20221026/ukraina-1826903027.html

В ЛНР заявили о перестрелке между польскими наемниками и "Правым сектором"*

В ЛНР заявили о перестрелке между польскими наемниками и "Правым сектором"* - РИА Новости, 26.10.2022

В ЛНР заявили о перестрелке между польскими наемниками и "Правым сектором"*

Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов "Правого сектора"*, которые пытались заставить их наступать на Кременском направлении в Донбассе,... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:36

2022-10-26T13:36

2022-10-26T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

россия

луганская народная республика

украина

правый сектор

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов "Правого сектора"*, которые пытались заставить их наступать на Кременском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев."После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед", — рассказал Киселев. По его словам, те считают нецелесообразным нахождение в наступающих частях. Для сохранения жизней в боеспособных подразделениях наемники настаивают, чтобы вперед шли отряды территориальной обороны. По данным Киселева, "влияют" на солдат удачи с помощью бойцов украинских нацбатов."Часты разборки с нацистами, ведь они заставляли наемников идти наравне с тербатами. В этот раз также на разбор приехали представители "Правого сектора"*. По нашим данным, поляки частично "утилизировали" любителей Бандеры", — пояснил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что атаки ВСУ сосредоточены на направлениях Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221025/naemniki-1826593945.html

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виталий киселев, россия, луганская народная республика, украина, правый сектор, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр