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В ЛНР заявили о перестрелке между польскими наемниками и "Правым сектором"* - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826903027.html
В ЛНР заявили о перестрелке между польскими наемниками и "Правым сектором"*
В ЛНР заявили о перестрелке между польскими наемниками и "Правым сектором"* - РИА Новости, 26.10.2022
В ЛНР заявили о перестрелке между польскими наемниками и "Правым сектором"*
Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов "Правого сектора"*, которые пытались заставить их наступать на Кременском направлении в Донбассе,... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:36
2022-10-26T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
россия
луганская народная республика
украина
правый сектор
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов "Правого сектора"*, которые пытались заставить их наступать на Кременском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев."После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед", — рассказал Киселев. По его словам, те считают нецелесообразным нахождение в наступающих частях. Для сохранения жизней в боеспособных подразделениях наемники настаивают, чтобы вперед шли отряды территориальной обороны. По данным Киселева, "влияют" на солдат удачи с помощью бойцов украинских нацбатов."Часты разборки с нацистами, ведь они заставляли наемников идти наравне с тербатами. В этот раз также на разбор приехали представители "Правого сектора"*. По нашим данным, поляки частично "утилизировали" любителей Бандеры", — пояснил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что атаки ВСУ сосредоточены на направлениях Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221025/naemniki-1826593945.html
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
россия
луганская народная республика
украина
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в мире, виталий киселев, россия, луганская народная республика, украина, правый сектор, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Правый сектор, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:36 26.10.2022 (обновлено: 17:04 26.10.2022)
 
В ЛНР заявили о перестрелке между польскими наемниками и "Правым сектором"*

Польские наемники, воюющие за Киев, застрелили нескольких боевиков "Правого сектора"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости. Воюющие за Киев польские наемники уничтожили несколько бойцов "Правого сектора"*, которые пытались заставить их наступать на Кременском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед", — рассказал Киселев.
Украинские военнослужащие ведут огонь из зенитной установки - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 12:45Специальная военная операция на Украине
Российский военный рассказал, для чего Киеву нужны наемники
По его словам, те считают нецелесообразным нахождение в наступающих частях. Для сохранения жизней в боеспособных подразделениях наемники настаивают, чтобы вперед шли отряды территориальной обороны. По данным Киселева, "влияют" на солдат удачи с помощью бойцов украинских нацбатов.
"Часты разборки с нацистами, ведь они заставляли наемников идти наравне с тербатами. В этот раз также на разбор приехали представители "Правого сектора"*. По нашим данным, поляки частично "утилизировали" любителей Бандеры", — пояснил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что атаки ВСУ сосредоточены на направлениях Кременной и Сватово в Луганской Народной Республике.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПравый секторВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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