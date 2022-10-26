https://ria.ru/20221026/ukraina-1826882833.html

СМИ: в Киеве признают бессилие против российских ударов по энергосистеме

СМИ: в Киеве признают бессилие против российских ударов по энергосистеме - РИА Новости, 26.10.2022

СМИ: в Киеве признают бессилие против российских ударов по энергосистеме

Украинские чиновники признают, что мало что могут сделать, чтобы защитить энергосистему от российских ударов, направленных на вывод из строя связанной с... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:48

2022-10-26T12:48

2022-10-26T12:48

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Украинские чиновники признают, что мало что могут сделать, чтобы защитить энергосистему от российских ударов, направленных на вывод из строя связанной с обеспечением военных целей инфраструктуры, сообщает газета Washington Post.Ранее британский журнал Economist со ссылкой на экспертов отрасли сообщал, что российские усилия по выводу из строя критической инфраструктуры Украины в сфере энергетики выглядят "компетентными и эффективными" – цели выбираются тщательно и методично."У них есть какая-то дорожная карта для военных, куда стрелять", - приводит WP слова министра энергетики Украины Германа Галущенко. По мнению украинских чиновников, направление ударов задают специалисты по энергетике.Согласно данным газеты, удары по энергетической инфраструктуре "носят высоко стратегический характер". Со ссылкой на украинскую сторону отмечается, что этих атак чрезвычайно трудно защититься. Газета также указывает на то, что системы ПВО непросто использовать, их применение требует основательной подготовки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825908352.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр