https://ria.ru/20221026/ukraina-1826877459.html

Командующий ВС Литвы отказался передавать Киеву гаубицы и системы ПВО

Командующий ВС Литвы отказался передавать Киеву гаубицы и системы ПВО - РИА Новости, 26.10.2022

Командующий ВС Литвы отказался передавать Киеву гаубицы и системы ПВО

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на Украину имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:36

2022-10-26T12:36

2022-10-26T13:23

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт — РИА Новости. Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на Украину имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Выступая на заседании Государственного совета по обороне, он отметил, что передача Киеву оружия лишит Литву "недавних достижений в военной сфере".При этом Рупшис добавил, что власти могли бы передать Киеву гаубицы и системы ПВО только в случае закупки Вильнюсом нового оружия.Москва неоднократно выступала против накачивания Украины западным оружием, подчеркивая, что это только затягивает конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для российских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826865546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сергей лавров, владимир путин, киев, литва, украина