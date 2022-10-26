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Командующий ВС Литвы отказался передавать Киеву гаубицы и системы ПВО - РИА Новости, 26.10.2022
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Командующий ВС Литвы отказался передавать Киеву гаубицы и системы ПВО
Командующий ВС Литвы отказался передавать Киеву гаубицы и системы ПВО - РИА Новости, 26.10.2022
Командующий ВС Литвы отказался передавать Киеву гаубицы и системы ПВО
Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на Украину имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:36
2022-10-26T13:23
в мире
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владимир путин
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт — РИА Новости. Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на Украину имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Выступая на заседании Государственного совета по обороне, он отметил, что передача Киеву оружия лишит Литву "недавних достижений в военной сфере".При этом Рупшис добавил, что власти могли бы передать Киеву гаубицы и системы ПВО только в случае закупки Вильнюсом нового оружия.Москва неоднократно выступала против накачивания Украины западным оружием, подчеркивая, что это только затягивает конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для российских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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в мире, сергей лавров, владимир путин, киев, литва, украина
В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, Киев, Литва, Украина
12:36 26.10.2022 (обновлено: 13:23 26.10.2022)
 
Командующий ВС Литвы отказался передавать Киеву гаубицы и системы ПВО

Командующий ВС Литвы Рупшис призвал не передавать Киеву гаубицы и системы ПВО

© AFP 2022 / Gregor FischerНемецкие самоходный артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере перед отправкой в Литву
Немецкие самоходный артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере перед отправкой в Литву - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AFP 2022 / Gregor Fischer
Немецкие самоходный артиллерийские установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) на военной базе в Мюнстере перед отправкой в Литву. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 окт — РИА Новости. Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис призвал не отправлять на Украину имеющиеся в распоряжении Вильнюса гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.
Выступая на заседании Государственного совета по обороне, он отметил, что передача Киеву оружия лишит Литву "недавних достижений в военной сфере".

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей. <...> Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки", — говорится в публикации LRT.

При этом Рупшис добавил, что власти могли бы передать Киеву гаубицы и системы ПВО только в случае закупки Вильнюсом нового оружия.
Москва неоднократно выступала против накачивания Украины западным оружием, подчеркивая, что это только затягивает конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для российских военных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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