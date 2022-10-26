https://ria.ru/20221026/ukraina-1826877180.html

ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ

ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022

ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ

Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:36

2022-10-26T12:36

2022-10-26T16:20

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

днепропетровск

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826896312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca88db8e5a093a3a7056ca7e4e1ae108.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26 октября."В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе", — говорится в документе.Потери противника на трех основных линиях боевого соприкосновения за сутки превысили 300 человек, следует из сообщения.Так, на Купянском направлении ВСУ предприняли пять последовательных попыток атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки в ЛНР, все они были отражены.На Краснолиманском направлении удалось ликвидировать более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять БМП, бронетранспортер и пять пикапов.На Николаево-Криворожском направлении отбиты все попытки противника наступать в направлении населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221026/kherson-1826829702.html

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

днепропетровск

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков об уничтожении узла связи и нефтехранилища с топливом для ВСУ Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26 октября. 2022-10-26T12:36 true PT2M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепропетровск, донбасс