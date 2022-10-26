12:36 26.10.2022 (обновлено: 16:20 26.10.2022)
ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ
Минобороны заявило об уничтожении в Днепропетровске нефтехранилища с топливом для ВСУ
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26 октября.
"В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе", — говорится в документе.
Потери противника на трех основных линиях боевого соприкосновения за сутки превысили 300 человек, следует из сообщения.
Так, на Купянском направлении ВСУ предприняли пять последовательных попыток атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки в ЛНР, все они были отражены.
"Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов", — отметили в Минобороны.
На Краснолиманском направлении удалось ликвидировать более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять БМП, бронетранспортер и пять пикапов.
На Николаево-Криворожском направлении отбиты все попытки противника наступать в направлении населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
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