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ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826877180.html
ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ
ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ - РИА Новости, 26.10.2022
ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ
Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:36
2022-10-26T16:20
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепропетровск
донбасс
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26 октября."В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе", — говорится в документе.Потери противника на трех основных линиях боевого соприкосновения за сутки превысили 300 человек, следует из сообщения.Так, на Купянском направлении ВСУ предприняли пять последовательных попыток атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки в ЛНР, все они были отражены.На Краснолиманском направлении удалось ликвидировать более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять БМП, бронетранспортер и пять пикапов.На Николаево-Криворожском направлении отбиты все попытки противника наступать в направлении населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
https://ria.ru/20221026/kherson-1826829702.html
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днепропетровск
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Конашенков об уничтожении узла связи и нефтехранилища с топливом для ВСУ
Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26 октября.
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепропетровск, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Донбасс
12:36 26.10.2022 (обновлено: 16:20 26.10.2022)
 
ВС России уничтожили в Днепропетровске нефтехранилище с топливом для ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении в Днепропетровске нефтехранилища с топливом для ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры связи и снабжения ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 26 октября.
"В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе", — говорится в документе.
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Потери противника на трех основных линиях боевого соприкосновения за сутки превысили 300 человек, следует из сообщения.
Так, на Купянском направлении ВСУ предприняли пять последовательных попыток атаковать позиции российских войск в направлении Куземовки в ЛНР, все они были отражены.

"Активными действиями российских войск, огнем артиллерии, ударами армейской, штурмовой авиации и тяжелых огнеметных систем противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и десять пикапов", — отметили в Минобороны.

На Краснолиманском направлении удалось ликвидировать более 70 украинских военнослужащих, два танка, пять БМП, бронетранспортер и пять пикапов.
На Николаево-Криворожском направлении отбиты все попытки противника наступать в направлении населенных пунктов Ищенка, Брускинское, Пятихатки и Кошара Херсонской области. Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДнепропетровскДонбасс
 
 
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