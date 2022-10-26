https://ria.ru/20221026/ukraina-1826827451.html
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях на западе Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:59
2022-10-26T09:59
2022-10-26T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях на западе Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога, вся область", - сообщили пресс-службы Волынской и Ровненской обладминистраций в Telegram-каналах. О воздушной тревоге сообщил также глава Тернопольской обладминистрации Владимир Труш. "Внимание! Воздушная тревога", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской области. По информации издания "Страна.ua", воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
https://ria.ru/20221025/vzryvy-1826773487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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09:59 26.10.2022 (обновлено: 10:07 26.10.2022)
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу
В Тернопольской, Волынской и Ровненской областях Украины объявили воздушную тревогу