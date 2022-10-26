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В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826827451.html
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях на западе Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T09:59
2022-10-26T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ровненская область
волынская область
тернопольская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях на западе Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога, вся область", - сообщили пресс-службы Волынской и Ровненской обладминистраций в Telegram-каналах. О воздушной тревоге сообщил также глава Тернопольской обладминистрации Владимир Труш. "Внимание! Воздушная тревога", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской области. По информации издания "Страна.ua", воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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в мире, украина, ровненская область, волынская область, тернопольская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ровненская область, Волынская область, Тернопольская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
09:59 26.10.2022 (обновлено: 10:07 26.10.2022)
 
В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу

В Тернопольской, Волынской и Ровненской областях Украины объявили воздушную тревогу

© Фото : Public domainУлица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Public domain
Улица Валовая в Старом городе, Тернополь, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях на западе Украины, сообщили местные власти.
"Воздушная тревога, вся область", - сообщили пресс-службы Волынской и Ровненской обладминистраций в Telegram-каналах. О воздушной тревоге сообщил также глава Тернопольской обладминистрации Владимир Труш. "Внимание! Воздушная тревога", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской области. По информации издания "Страна.ua", воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Вид Днепропетровска - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 21:19Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРовненская областьВолынская областьТернопольская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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