https://ria.ru/20221026/ukraina-1826827451.html

В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу

В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2022

В трех регионах Западной Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях на западе Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T09:59

2022-10-26T09:59

2022-10-26T10:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ровненская область

волынская область

тернопольская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103834/15/1038341522_0:71:751:493_1920x0_80_0_0_b61fbecde776e3320541705efc4eedc5.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Тернопольской, Волынской и Ровненской областях на западе Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога, вся область", - сообщили пресс-службы Волынской и Ровненской обладминистраций в Telegram-каналах. О воздушной тревоге сообщил также глава Тернопольской обладминистрации Владимир Труш. "Внимание! Воздушная тревога", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской области. По информации издания "Страна.ua", воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

https://ria.ru/20221025/vzryvy-1826773487.html

украина

ровненская область

волынская область

тернопольская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ровненская область, волынская область, тернопольская область, ситуация в днр и лнр