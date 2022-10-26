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Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 26.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826815528.html
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 26.10.2022
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:52
2022-10-26T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
киевская область
одесская область
черкасская область
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога, вся область", - написал глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге сообщили также власти Киевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областей.Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской области.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826472975.html
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в мире, кировоградская область, украина, киевская область, одесская область, черкасская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Киевская область, Одесская область, Черкасская область, Николаевская область
08:52 26.10.2022 (обновлено: 08:56 26.10.2022)
 
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Власти сообщили об объявлении воздушной тревоги в пяти областях Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины, сообщили местные власти.
"Воздушная тревога, вся область", - написал глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале.
О воздушной тревоге сообщили также власти Киевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областей.
Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской области.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 11:37Специальная военная операция на Украине
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
 
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