https://ria.ru/20221026/ukraina-1826815528.html
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 26.10.2022
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:52
2022-10-26T08:52
2022-10-26T08:56
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога, вся область", - написал глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге сообщили также власти Киевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областей.Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской области.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826472975.html
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08:52 26.10.2022 (обновлено: 08:56 26.10.2022)
Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины
Власти сообщили об объявлении воздушной тревоги в пяти областях Украины