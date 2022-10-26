https://ria.ru/20221026/ukraina-1826815528.html

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины - РИА Новости, 26.10.2022

Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:52

2022-10-26T08:52

2022-10-26T08:56

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях Украины, сообщили местные власти."Воздушная тревога, вся область", - написал глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале.О воздушной тревоге сообщили также власти Киевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областей.Ранее воздушная тревога прозвучала в Полтавской области.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826472975.html

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