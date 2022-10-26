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Глава Минобороны Украины назвал ее полигоном для испытания вооружений - РИА Новости, 26.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html
Глава Минобороны Украины назвал ее полигоном для испытания вооружений
Глава Минобороны Украины назвал ее полигоном для испытания вооружений - РИА Новости, 26.10.2022
Глава Минобороны Украины назвал ее полигоном для испытания вооружений
Украина стала полигоном для испытаний различных видов оружия, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию Politico. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:18
2022-10-26T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
украина
министерство обороны украины
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина стала полигоном для испытаний различных видов оружия, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию Politico.Боевые действия он сравнил с "соревнованиями между системами" вооружений.Министр также добавил, что ожидает от западных стран поставок танков и самолетов.Он пояснил, что европейские страны — производители танков "будут ждать политического решения из США", прежде чем начнут поставлять свою продукцию Киеву.Ранее сегодня гендиректор американской оружейной компании Raytheon Technologies Грег Хайес заявил, что специалисты уже разворачивают на Украине две установки ПВО NASAMS. При этом он добавил, что правительство США одобрило поставку только этой системы, речи о ПВО Patriot пока не идет, хотя переговоры об этом проходят регулярно.Москва неоднократно выступала против накачивания Украины западным оружием, подчеркивая, что это только затягивает конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для российских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1826797727.html
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в мире, алексей резников, украина, министерство обороны украины, нато, m1 abrams, f-16, f-15se, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Украина, Министерство обороны Украины, НАТО, M1 Abrams, F-16, F-15SE, США
08:18 26.10.2022 (обновлено: 09:18 26.10.2022)
 
Глава Минобороны Украины назвал ее полигоном для испытания вооружений

Министр обороны Резников надеется на поставки танков Abrams и истребителей F-16 на Украину

© Airman 1st Class Christopher SpaАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Airman 1st Class Christopher Spa
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина стала полигоном для испытаний различных видов оружия, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию Politico.
Боевые действия он сравнил с "соревнованиями между системами" вооружений.
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Министр также добавил, что ожидает от западных стран поставок танков и самолетов.
"Я очень оптимистичен относительно того, что танки Abrams, возможно, (будут поставляться. — Прим. ред.) в будущем, и я уверен, что истребители типа F-16, F-15 или Gripen из Швеции тоже будут доступны", — сказал Резников.
Он пояснил, что европейские страны — производители танков "будут ждать политического решения из США", прежде чем начнут поставлять свою продукцию Киеву.
Ранее сегодня гендиректор американской оружейной компании Raytheon Technologies Грег Хайес заявил, что специалисты уже разворачивают на Украине две установки ПВО NASAMS. При этом он добавил, что правительство США одобрило поставку только этой системы, речи о ПВО Patriot пока не идет, хотя переговоры об этом проходят регулярно.
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Москва неоднократно выступала против накачивания Украины западным оружием, подчеркивая, что это только затягивает конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для российских военных.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковУкраинаМинистерство обороны УкраиныНАТОM1 AbramsF-16F-15SEСША
 
 
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