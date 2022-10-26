https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811944.html

Глава Минобороны Украины назвал ее полигоном для испытания вооружений

Глава Минобороны Украины назвал ее полигоном для испытания вооружений - РИА Новости, 26.10.2022

Глава Минобороны Украины назвал ее полигоном для испытания вооружений

Украина стала полигоном для испытаний различных видов оружия, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию Politico. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:18

2022-10-26T08:18

2022-10-26T09:18

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

украина

министерство обороны украины

нато

m1 abrams

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/45/1559554522_0:125:2409:1480_1920x0_80_0_0_de9733644892cb19148a06ea671f4725.jpg

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина стала полигоном для испытаний различных видов оружия, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью изданию Politico.Боевые действия он сравнил с "соревнованиями между системами" вооружений.Министр также добавил, что ожидает от западных стран поставок танков и самолетов.Он пояснил, что европейские страны — производители танков "будут ждать политического решения из США", прежде чем начнут поставлять свою продукцию Киеву.Ранее сегодня гендиректор американской оружейной компании Raytheon Technologies Грег Хайес заявил, что специалисты уже разворачивают на Украине две установки ПВО NASAMS. При этом он добавил, что правительство США одобрило поставку только этой системы, речи о ПВО Patriot пока не идет, хотя переговоры об этом проходят регулярно.Москва неоднократно выступала против накачивания Украины западным оружием, подчеркивая, что это только затягивает конфликт. Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева становятся законной целью для российских военных.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1826797727.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826787103.html

https://ria.ru/20221025/hawk-1826425577.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алексей резников, украина, министерство обороны украины, нато, m1 abrams, f-16, f-15se, сша