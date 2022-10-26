https://ria.ru/20221026/ukraina-1826811740.html

Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин

Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин - РИА Новости, 26.10.2022

Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин

Украина потеряла способность существовать как государство, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T08:15

2022-10-26T08:15

2022-10-26T10:34

украина

в мире

вячеслав володин

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госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина потеряла способность существовать как государство, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном", — написал он.Кроме того, отметил Володин, украинская экономика переживает крах. Финансовая система разрушена, и киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед населением — выплачивать зарплаты и пенсии. У Украины накопилось более 100 миллиардов долларов долгов, а проценты по ним увеличиваются с каждым днем, заключил спикер Госдумы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

украина

сша

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украина, в мире, вячеслав володин, сша, киев, нато, госдума рф, вооруженные силы украины