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Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин - РИА Новости, 26.10.2022
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Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин
Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин - РИА Новости, 26.10.2022
Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин
Украина потеряла способность существовать как государство, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T08:15
2022-10-26T10:34
украина
в мире
вячеслав володин
сша
киев
нато
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина потеряла способность существовать как государство, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном", — написал он.Кроме того, отметил Володин, украинская экономика переживает крах. Финансовая система разрушена, и киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед населением — выплачивать зарплаты и пенсии. У Украины накопилось более 100 миллиардов долларов долгов, а проценты по ним увеличиваются с каждым днем, заключил спикер Госдумы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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украина, в мире, вячеслав володин, сша, киев, нато, госдума рф, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Вячеслав Володин, США, Киев, НАТО, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
08:15 26.10.2022 (обновлено: 10:34 26.10.2022)
 
Украина потеряла способность существовать как государство, заявил Володин

Володин: Украина потеряла способность существовать как государство и стала "колонией" США

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Украина потеряла способность существовать как государство, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"О ситуации на Украине. Полная потеря самостоятельности. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном", — написал он.
Кроме того, отметил Володин, украинская экономика переживает крах. Финансовая система разрушена, и киевский режим не может самостоятельно выполнять социальные обязательства перед населением — выплачивать зарплаты и пенсии. У Украины накопилось более 100 миллиардов долларов долгов, а проценты по ним увеличиваются с каждым днем, заключил спикер Госдумы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинский флаг на фоне неба - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Началась новая стадия демонтажа Украины
 
УкраинаВ миреВячеслав ВолодинСШАКиевНАТОГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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