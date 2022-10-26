https://ria.ru/20221026/ukraina-1826803608.html

Староверы рассказали о предложении Папы Римского Зеленскому и Путину

Староверы рассказали о предложении Папы Римского Зеленскому и Путину - РИА Новости, 26.10.2022

Староверы рассказали о предложении Папы Римского Зеленскому и Путину

Папа Римский Франциск приглашает Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Ватикан для проведения переговоров по украинскому конфликту, а... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T06:24

2022-10-26T06:24

2022-10-26T06:24

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

ватикан

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148117/46/1481174623_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_75c92af4f8bd8b826af7a6101f64589a.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск приглашает Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Ватикан для проведения переговоров по украинскому конфликту, а позже предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Макрон также считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине."Я созванивался с папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана – а это не только сам Ватикан, но и много заданий в Риме - для проведения встречи Путина и Зеленского. После Папа предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, НАТО, европейских стран", - сказал Севастьянов.Он выразил мнение, что папа Франциск подходит ЕС и РФ как модератор для урегулирования украинского конфликта, так как ранее занял нейтральную позицию и, "осуждая войну, не осуждал Россию и президента Путина"."Сейчас главное не "затроллить", не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска", - добавил собеседник агентства.Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В начале октября Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России. Песков отмечал, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника.

https://ria.ru/20221021/peregovory-1825635177.html

https://ria.ru/20221022/eskalatsiya-1825854034.html

россия

украина

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, ватикан, нато, евросоюз