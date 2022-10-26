Староверы рассказали о предложении Папы Римского Зеленскому и Путину
Глава ВСС Севастьянов: Папа Римский предложил Ватикан для переговоров Зеленского и Путина
Ватикан . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Папа Римский Франциск приглашает Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Ватикан для проведения переговоров по украинскому конфликту, а позже предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Макрон также считает необходимым, чтобы США сели за стол переговоров для продвижения процесса урегулирования. После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разговаривать и с США, и с другими странами, и с папой Римским, чтобы найти развязки ситуации на Украине.
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"Я созванивался с папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана – а это не только сам Ватикан, но и много заданий в Риме - для проведения встречи Путина и Зеленского. После Папа предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, НАТО, европейских стран", - сказал Севастьянов.
Он выразил мнение, что папа Франциск подходит ЕС и РФ как модератор для урегулирования украинского конфликта, так как ранее занял нейтральную позицию и, "осуждая войну, не осуждал Россию и президента Путина".
"Макрон продемонстрировал, что папа Римский устраивает Европу как переговорщик. Позже выяснилось, что он приемлем и для российской стороны. <…> Папа Римский является уникальным персонажем, нейтральным, (обладающим – ред.) авторитетом и готовым тратить время на примирение, быть модератором", - пояснил Севастьянов.
"Сейчас главное не "затроллить", не замолчать эту идею, а последовать приглашению папы Франциска", - добавил собеседник агентства.
Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В начале октября Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России. Песков отмечал, что для переговоров с Украиной придется ждать изменения позиции действующего президента страны либо его преемника.
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