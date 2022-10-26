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В Красноярском крае учитель побил ученика за "непослушание" - РИА Новости, 26.10.2022
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В Красноярском крае учитель побил ученика за "непослушание"
В Красноярском крае учитель побил ученика за "непослушание" - РИА Новости, 26.10.2022
В Красноярском крае учитель побил ученика за "непослушание"
Прокуратура разбирается в инциденте между учителем физкультуры и учеником в школе города Канска Красноярского края, где за "непослушание" школьник получил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T23:08
2022-10-26T23:08
происшествия
красноярский край
канск
россия
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте между учителем физкультуры и учеником в школе города Канска Красноярского края, где за "непослушание" школьник получил царапины на щеке и ушибы шеи, сообщает прокуратура региона."Предварительно установлено, что 24 октября во время урока в пятой школе в Канске учитель физической культуры применил силу к 13-летнему учащемуся за "непослушание". После инцидента подросток обратился в травмпункт с ушибами шеи и царапинами на щеке. Прокуратура в учреждение внесла представление с требованием отстранить педагога от педагогической деятельности, решается вопрос о привлечении руководителя школы к административной ответственности по ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование)", - говорится в сообщении.В прокуратуре отметили, что мальчик на учете в органах системы профилактики не состоит, характеризуется удовлетворительно. Педагог в школе работает один год.
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происшествия, красноярский край, канск, россия
Происшествия, Красноярский край, Канск, Россия
23:08 26.10.2022
 
В Красноярском крае учитель побил ученика за "непослушание"

В Канске Красноярского края учитель физкультуры побил 13-летнего ребенка за "непослушание"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура разбирается в инциденте между учителем физкультуры и учеником в школе города Канска Красноярского края, где за "непослушание" школьник получил царапины на щеке и ушибы шеи, сообщает прокуратура региона.
"Предварительно установлено, что 24 октября во время урока в пятой школе в Канске учитель физической культуры применил силу к 13-летнему учащемуся за "непослушание". После инцидента подросток обратился в травмпункт с ушибами шеи и царапинами на щеке. Прокуратура в учреждение внесла представление с требованием отстранить педагога от педагогической деятельности, решается вопрос о привлечении руководителя школы к административной ответственности по ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование)", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что мальчик на учете в органах системы профилактики не состоит, характеризуется удовлетворительно. Педагог в школе работает один год.
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