https://ria.ru/20221026/tyumen-1826894653.html

Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику

Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику - РИА Новости, 26.10.2022

Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику

В 2021 году сумма заключенных договоров между "Транснефть-Сибирь" и предприятиями Тюменской области составила порядка семи миллиардов рублей, это значительный... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:14

2022-10-26T13:14

2022-10-26T13:14

тюменская область

экономика

александр моор

тюменская область

транснефть

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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. В 2021 году сумма заключенных договоров между "Транснефть-Сибирь" и предприятиями Тюменской области составила порядка семи миллиардов рублей, это значительный вклад в региональную экономику, отметил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.Предприятие является одним из ключевых стратегических партнеров Тюменской области, реализует в регионе крупные инвестиционные проекты, давая дополнительные налоги и новые рабочие места для тюменцев, отметил губернатор.В правительстве области отметил и, что более 300 региональных предприятий ежегодно поставляют "Транснефти" оборудование, материалы и оказывают услуги."Транснефть-Сибирь" - самое крупное дочернее общество ПАО "Транснефть". Предприятие эксплуатирует 85 нефтеперекачивающих станций, резервуарный парк способен вместить 3,7 млн кубометров нефти, в организации работает более 12 тысяч человек. В рамках подписанного в 2017 году специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ, компанией "Транснефть-Сибирь" и правительством региона на базе Тюменского ремонтно-механического завода организовано производство оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов, на сегодня этот завод выпускает более двух тысяч наименований продукции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, александр моор, тюменская область, транснефть