Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику
Моор: предприятия Тюмени и "Транснефть-Сибирь" заключили договоры на 7 миллиардов рублей
© Фото : Александр Моор/Губернатор Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в диспетчерской компании "Транснефть-Сибирь"
ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. В 2021 году сумма заключенных договоров между "Транснефть-Сибирь" и предприятиями Тюменской области составила порядка семи миллиардов рублей, это значительный вклад в региональную экономику, отметил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.
Предприятие является одним из ключевых стратегических партнеров Тюменской области, реализует в регионе крупные инвестиционные проекты, давая дополнительные налоги и новые рабочие места для тюменцев, отметил губернатор.
"Вклад в экономику Тюменской области компании "Транснефть-Сибирь" значительный. Трубопроводчики размещают заказы на поставку оборудования, материалов и оказание услуг на тюменских предприятиях и организациях. В 2021 году сумма заключенных договоров составила порядка семи миллиардов рублей", - сообщил Александр Моор.
В правительстве области отметил и, что более 300 региональных предприятий ежегодно поставляют "Транснефти" оборудование, материалы и оказывают услуги.
"Транснефть-Сибирь" - самое крупное дочернее общество ПАО "Транснефть". Предприятие эксплуатирует 85 нефтеперекачивающих станций, резервуарный парк способен вместить 3,7 млн кубометров нефти, в организации работает более 12 тысяч человек. В рамках подписанного в 2017 году специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ, компанией "Транснефть-Сибирь" и правительством региона на базе Тюменского ремонтно-механического завода организовано производство оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов, на сегодня этот завод выпускает более двух тысяч наименований продукции.
© Фото : Александр Моор/Губернатор Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в диспетчерской компании "Транснефть-Сибирь"
Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в диспетчерской компании "Транснефть-Сибирь"