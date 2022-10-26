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Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику - РИА Новости, 26.10.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221026/tyumen-1826894653.html
Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику
Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику - РИА Новости, 26.10.2022
Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику
В 2021 году сумма заключенных договоров между "Транснефть-Сибирь" и предприятиями Тюменской области составила порядка семи миллиардов рублей, это значительный... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:14
2022-10-26T13:14
тюменская область
экономика
александр моор
тюменская область
транснефть
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. В 2021 году сумма заключенных договоров между "Транснефть-Сибирь" и предприятиями Тюменской области составила порядка семи миллиардов рублей, это значительный вклад в региональную экономику, отметил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.Предприятие является одним из ключевых стратегических партнеров Тюменской области, реализует в регионе крупные инвестиционные проекты, давая дополнительные налоги и новые рабочие места для тюменцев, отметил губернатор.В правительстве области отметил и, что более 300 региональных предприятий ежегодно поставляют "Транснефти" оборудование, материалы и оказывают услуги."Транснефть-Сибирь" - самое крупное дочернее общество ПАО "Транснефть". Предприятие эксплуатирует 85 нефтеперекачивающих станций, резервуарный парк способен вместить 3,7 млн кубометров нефти, в организации работает более 12 тысяч человек. В рамках подписанного в 2017 году специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ, компанией "Транснефть-Сибирь" и правительством региона на базе Тюменского ремонтно-механического завода организовано производство оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов, на сегодня этот завод выпускает более двух тысяч наименований продукции.
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экономика, александр моор, тюменская область, транснефть
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Тюменская область, Транснефть
13:14 26.10.2022
 
Моор рассказал о вкладе компании "Транснефть-Сибирь" в тюменскую экономику

Моор: предприятия Тюмени и "Транснефть-Сибирь" заключили договоры на 7 миллиардов рублей

© Фото : Александр Моор/Губернатор Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в диспетчерской компании "Транснефть-Сибирь"
Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в диспетчерской компании Транснефть-Сибирь - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Александр Моор/Губернатор Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 26 окт – РИА Новости. В 2021 году сумма заключенных договоров между "Транснефть-Сибирь" и предприятиями Тюменской области составила порядка семи миллиардов рублей, это значительный вклад в региональную экономику, отметил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.
Предприятие является одним из ключевых стратегических партнеров Тюменской области, реализует в регионе крупные инвестиционные проекты, давая дополнительные налоги и новые рабочие места для тюменцев, отметил губернатор.
"Вклад в экономику Тюменской области компании "Транснефть-Сибирь" значительный. Трубопроводчики размещают заказы на поставку оборудования, материалов и оказание услуг на тюменских предприятиях и организациях. В 2021 году сумма заключенных договоров составила порядка семи миллиардов рублей", - сообщил Александр Моор.
В правительстве области отметил и, что более 300 региональных предприятий ежегодно поставляют "Транснефти" оборудование, материалы и оказывают услуги.
"Транснефть-Сибирь" - самое крупное дочернее общество ПАО "Транснефть". Предприятие эксплуатирует 85 нефтеперекачивающих станций, резервуарный парк способен вместить 3,7 млн кубометров нефти, в организации работает более 12 тысяч человек. В рамках подписанного в 2017 году специального инвестиционного контракта между Минпромторгом РФ, компанией "Транснефть-Сибирь" и правительством региона на базе Тюменского ремонтно-механического завода организовано производство оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов, на сегодня этот завод выпускает более двух тысяч наименований продукции.
© Фото : Александр Моор/Губернатор Тюменской областиГубернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в диспетчерской компании "Транснефть-Сибирь"
Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в диспетчерской компании Транснефть-Сибирь - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Александр Моор/Губернатор Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в диспетчерской компании "Транснефть-Сибирь"
 
Тюменская областьЭкономикаАлександр МоорТюменская областьТранснефть
 
 
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