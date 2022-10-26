https://ria.ru/20221026/turtsiya-1826997410.html

Турция добивается снятия препятствий для выхода российского зерна на рынки

Турция добивается снятия препятствий для выхода российского зерна на рынки - РИА Новости, 26.10.2022

Турция добивается снятия препятствий для выхода российского зерна на рынки

Турция на переговорах по продлению "зерновой сделки" добивается снятия всех препятствий по выходу на рынки российской агропродукции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T17:25

2022-10-26T17:25

2022-10-26T17:39

турция

россия

экономика

владимир путин

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

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оон

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АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Турция на переговорах по продлению "зерновой сделки" добивается снятия всех препятствий по выходу на рынки российской агропродукции, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября."Сейчас главной задачей является снятие всех препятствий для выхода российской агпродукции, в частности, удобрения, на рынки. Ведь помимо зерна, есть потребность в российском удобрении. Также важно, чтобы нуждающиеся страны могли получать эту продукцию беспрепятственно ", - сказал собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221026/sdelka-1826950373.html

https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, россия, экономика, владимир путин, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, стамбул, оон