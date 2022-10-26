Рейтинг@Mail.ru
Турция добивается снятия препятствий для выхода российского зерна на рынки - РИА Новости, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221026/turtsiya-1826997410.html
Турция добивается снятия препятствий для выхода российского зерна на рынки
Турция добивается снятия препятствий для выхода российского зерна на рынки - РИА Новости, 26.10.2022
Турция добивается снятия препятствий для выхода российского зерна на рынки
Турция на переговорах по продлению "зерновой сделки" добивается снятия всех препятствий по выходу на рынки российской агропродукции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T17:25
2022-10-26T17:39
турция
россия
экономика
владимир путин
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
стамбул
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826901808_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_dec1c9b656e99433389976423964e201.jpg
АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Турция на переговорах по продлению "зерновой сделки" добивается снятия всех препятствий по выходу на рынки российской агропродукции, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября."Сейчас главной задачей является снятие всех препятствий для выхода российской агпродукции, в частности, удобрения, на рынки. Ведь помимо зерна, есть потребность в российском удобрении. Также важно, чтобы нуждающиеся страны могли получать эту продукцию беспрепятственно ", - сказал собеседник агентства.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20221026/sdelka-1826950373.html
https://ria.ru/20221024/zerno-1826285977.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826901808_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c435f12ccc3e8301e9085d3a2da6ef3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, экономика, владимир путин, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, стамбул, оон
Турция, Россия, Экономика, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, Стамбул, ООН
17:25 26.10.2022 (обновлено: 17:39 26.10.2022)
 
Турция добивается снятия препятствий для выхода российского зерна на рынки

Турция добивается снятия препятствий по выходу на рынки российской агропродукции

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск
Зерновой терминал АО КСК в Цемесской бухте города Новороссийск - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Зерновой терминал АО "КСК" в Цемесской бухте города Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Турция на переговорах по продлению "зерновой сделки" добивается снятия всех препятствий по выходу на рынки российской агропродукции, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.
Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября.
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
15:31
В НАТО призвали Россию продлить зерновую сделку
"Сейчас главной задачей является снятие всех препятствий для выхода российской агпродукции, в частности, удобрения, на рынки. Ведь помимо зерна, есть потребность в российском удобрении. Также важно, чтобы нуждающиеся страны могли получать эту продукцию беспрепятственно ", - сказал собеседник агентства.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.
В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:49
Россия запросила у ООН статистику движения зерна с Украины в рамках сделки
 
ТурцияРоссияЭкономикаВладимир ПутинСтефан ДюжаррикАнтониу ГутеррешСтамбулООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала