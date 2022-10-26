https://ria.ru/20221026/turizm-1826801123.html

МТС подсчитало, насколько вырос турпоток по России в первом полугодии

МТС подсчитало, насколько вырос турпоток по России в первом полугодии - РИА Новости, 26.10.2022

МТС подсчитало, насколько вырос турпоток по России в первом полугодии

Туристический поток по России в первом полугодии 2022 года вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество поисковых... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T05:14

2022-10-26T05:14

2022-10-26T10:45

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Туристический поток по России в первом полугодии 2022 года вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество поисковых запросов по теме туризма также увеличилось - на 17%, говорится в исследовании мобильного оператора МТС, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости."В первом полугодии 2022 года россияне путешествовали по стране более активно, чем годом ранее. Общий объем турпотока вырос на 44%, а количество поисковых запросов по теме туризма - на 17%", - говорится в исследовании. Отмечается, что значительно увеличился спрос на мини-отели и гостевые дома, хостелы и бюджетные "трехзвездочные" гостиницы.Кроме того, увеличился горизонт планирования поездки: если в первом полугодии 2021 года россияне бронировали гостиницы в среднем за неделю до даты въезда, то в первом полугодии 2022 года этот срок увеличился до 10 дней. Больше всего туристов принимают Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург - на них приходится 48% всего турпотока. Также в ТОП-10 входят Башкирия, Ставропольский край, Татарстан, Владимирская, Ростовская, Калужская и Тверская области."Рост интереса к внутреннему туризму привел к формированию новых точек притяжения на карте России", - отмечается в исследовании. Так, в январе-июне вырос интерес к Дагестану: на 70% к первым 6 месяцам 2021 года. Значительно увеличилось число туристов в Сахалинской (+37%), Иркутской (+36%), Псковской областях (+24%), Камчатском (+23%) и Красноярском крае (+23%). В то время как снизился объем турпотока в Калининград - регион потерял порядка 15% туристов из-за сложностей транспортным сообщением. Также пострадал туризм в Краснодарском крае (-9%), Мурманской (-6%) и Рязанской областях (-2%)."Рост интереса ко внутреннему туризму связан с ослаблением коронавирусных ограничений. Также на перераспределение турпотоков значительное влияние оказывают такие факторы, как ограничение авиасообщения с рядом стран, сложности с получением виз, невозможность платить за границей российскими картами и рост стоимости зарубежного отдыха", - считают аналитики.Мини-отели укрепляются на рынкеПо данным сервиса МТС Travel, доля отелей в общем объеме бронирований сократилась на 8%. Эту часть туристов "перетянули" на себя объекты малого номерного фонда – мини-отели и гостевые дома: на них пришлось 17% от всех бронирований в январе-августе 2022 года. Значительно выросла доля хостелов – если в 2021 году на них приходилось 0,7% всех бронирований, то в текущем году уже 2,5%. Половина туристов выбирают бюджетные "трехзвездочные" гостиницы, 36% бронирований приходится на отели класса "четыре звезды", 9% - на отели с одной и двумя "звездами" и только 5% — на "пятизвездочные" отели."Мы видим устойчивый тренд перехода к спонтанным путешествиям, которые планируются всего за несколько дней до поездки. Такой горизонт планирования и ограничение международного авиасообщения простимулировали популярности нишевых туристических направлений внутри России", – прокомментировал генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.

https://ria.ru/20221025/turisty-1826752332.html

https://ria.ru/20221025/ptsr-1826756762.html

https://ria.ru/20221025/puteshestviya-1826441599.html

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